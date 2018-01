Léo Santana faz show com Parangolé no Wet'n Wild

Banda convidou o cantor para o último ensaio de pré-carnaval; é a primeira vez que Léo canta com o seu ex-grupo

A banda Parangolé vai fechar o último ensaio de Verão das Quartas do Parango de maneira inusitava e, pode-se dizer, com chave de ouro. Isso porque, além das atrações convidadas pelo grupo, quem sobe ao palco para cantar com Tony Salles é o ex-vocalista do Parangolé, o cantor Léo Santana. É a primeira que Léo sobe ao palco com o antigo grupo depois de seguir para a carreira solo. O show começa às 20h e fica por R$ 40 e R$ 80 para pista e R$ 60 para camarote.



Com hits próprios e dando voz também para sons da sua antiga banda, Léo se une a uma lista de outros convidados do dia, como Devinho Novaes e a banda La Furia, que abrem o evento. O cantor Tayrone também complementa a programação, que ainda conta com o cantor Peruano da banda Cavaleiros do Forró, além um convidado surpresa.



Serviço

Onde? Wet'n Wild (PARALELA).

Quando? Quarta-feira (31), a partir das 21h.

Quanto? Ingressos: R$ 40 | R$ 80 (pista); R$ 60 (camarote).

Vendas: Balcões de ingressos.