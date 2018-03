Léo Santana volta seguir Lorena Improta no Instagram

Casal anunciou oficialmente o rompimento no dia 10 de março

Será um sinal? Na tarde deste sábado (24), o cantor Léo Santana voltou a seguir Lorena Improta nas redes sociais. O casal divulgou oficialmente o rompimento no dia 10 de março e falou que estava tudo bem entre os dois. Lore declarou abertamente sobre o assunto no stories do seu perfil oficial do Instagram e, logo depois, o gigante também se pronunciou e pediu para que os fãs da dançarina pagassem leve nos comentários sobre o término.

Poucos dias depois de anunciar o rompimento com Léo, Lore viajou para Tóquio a convite da empresária Patrícia Brazil, para gravar o 'Yolo Tóquio', uma websérie produzida para o YouTube. Também neste sábado, a dançarina anunciou no que retorna para o Brasil na semana que vem.