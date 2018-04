Licença maior para mães

Por Lucy Barreto

Mais um passo em direção à licença-maternidade de 180 dias (6 meses) para as mulheres brasileiras foi dado pelo Senado. A Comissão de Assuntos Sociais da Casa aprovou esta semana o projeto de lei que amplia o prazo dos atuais 120 para 180 dias. O texto também permite ao pai acompanhar a companheira em consultas e exames durante a gravidez. Se não houver recurso, a proposta seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam amamentação de, no mínimo, 6 meses para os bebês, mas suas mães precisam voltar ao trabalho bem antes disso. No serviço público, já há a concessão de licença-maternidade de 180 dias para as mães.



Ambev Select

Terminam hoje as inscrições para participar do processo seletivo da cervejaria Ambev – o Ambev Select, com vagas para a área de vendas em nível gerencial. O salário inicial é de R$ 7 mil. Cadastros pelo site https://goo.gl/jebmRz. Os selecionados podem trabalhar na sede da Bahia, no Polo Petroquímico de Camaçari, ou em qualquer Ambev no Brasil ou no mundo.