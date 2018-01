Licenciamento de ambulantes para o Carnaval será no dia 29

Portaria foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (17)

Os ambulantes que quiserem se licenciar para atuar no Carnaval de Salvador devem ir até a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) no dia 29 de janeiro, das 9h às 13h. A exceção fica por conta de donos de food trucks e de comerciantes que vão atuar no Circuito Batatinha (Centro Histórico), cujo cadastramento deve ser feito, respectivamente, nos próximos dias 22 e 24, das 10h às 23h59, pelo site www.sca.salvador.ba.gov.br. As normas de atuação no Carnaval foram publicadas nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial do Município, na Portaria 021/2018.

Para a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) presencialmente é necessário apresentar documento de identidade, CPF, Atestado de Saúde Ocupacional - ASO (para atividades em que haverá manipulação de alimentos), comprovante de residência e ficha de cadastramento.

A portaria não informa o número de ambulantes que poderão trabalhar na festa este ano. O CORREIO procurou a diretoria da Semop, que informou que só falará sobre o assunto nesta quinta.

O texto informa ainda que portadores de necessidades especiais devem apresentar também cópia de laudo médico ou documento de comprovação de deficiência (para portadores de necessidades especiais). Além disso, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do ano em exercício é exigido para todos os usuários de veículos automotores; já a ficha de controle de veículos é exigida somente para carros de gelo e caminhões de recolhimento de materiais recicláveis (latinha).

O licenciamento de equipamentos para venda de comida de rua depende também da aprovação da Vigilância Sanitária. Os permissionários de bancas de chapa, localizadas no interior dos circuitos da folia, que desejarem comercialização de bebidas alcoólicas, deverão obter autorização especial emitida pela Semop para funcionamento.

Autorização

Somente as baianas de acarajé já licenciadas pela secretaria receberão autorização para atuar no Carnaval. No Circuito Batatinha, apenas comerciantes de rua que já atuam regularmente por lá serão licenciados na festa desse ano.

Será proibida a instalação de equipamentos diferentes dos passíveis de licenciamento como lonas, placas de qualquer tipo e material, barracas de camping, praia, tenda ou carros de mão.

A autorização para atuar no Carnaval 2018 será concedida à pessoa física, vedando-se o licenciamento de mais de um equipamento por pessoa, ainda que para locais diversos, com exceção de carros de gelo e veículos destinados a compra de materiais recicláveis. Não será permitido comércio de rua em lugar, dimensão ou em equipamento diferente do que consta no DAM.

Estão proibidas: a venda de bebidas pré-preparadas artesanalmente (licor, cravinho, príncipe maluco e outras); a preparação e comercialização de churrasco no espeto; uso de vasilhames de vidro; uso de louças, vidros e alumínio; reaproveitamento de utensílios descartáveis; preparação de alimentos em estruturas provisórias (barracas, balcões, áreas de recuo etc), entre outras especificações.

Os equipamentos de comércio informal utilizados pelos ambulantes, durante o Carnaval, somente poderão ser instalados a partir de 17h da terça-feira (7), e retirados na quarta-feira de cinzas (14), até as 10h.

O descumprimento das normas estabelecidas na Portaria 021/ 2018 da Semop podem gerar apreensão da mercadoria ou do equipamento, cassação da licença para atuar no Carnaval ou até mesmo multa, a depender da infração.

As punições financeiras variam de R$ 80,86 (como por exemplo para de falta de zelo pela limpeza, ausência de DAM em mãos e uso de talheres e louças não descartáveis) a R$ 162,98, (para comércio sem licença ou fora do local demarcado), conforme descrito na portaria.