Licia Fabio fará a Casa Bem Bahia no Carnaval

Licia Fabio assegurou à coluna que vai comandar a segunda edição da Casa Bem Bahia no Carnaval. Mais uma vez, o espaço será fora do circuito, lá pelas bandas da Contorno. Mas nem por isso, ela ficará de fora da avenida. A promoter já descolou uma casa na Barra onde vai promover uma big feijoada para convidados no dia do desfile do Furdunço. Antes, Licia vai armar festança para celebrar o 2 de fevereiro no restaurante Amado. Com direito a feijoada preparada pelo chef Edinho Engel, a celebração terá como atração principal o Furacão Loiro Márcia Freire e vai acontecer das 12h30 até 19h.

Licia Fabio vai promover feijoadas nos dias de Iemanjá e do Furdunço e casa de relacionamento durante o Carnaval

(Foto: Divulgação)

Cinema baiano em Berlim



O cinema baiano, através da Plano 3 Filmes, estará representado na próxima Berlinale Talents, espaço dedicado ao aprimoramento de jovens talentos do audiovisual que acontece dentro do Festival Internacional de Cinema de Berlim, na Alemanha, de 17 e 22 de fevereiro. O produtor e diretor Ernesto Molinero foi o único baiano dos 13 realizadores brasileiros selecionados para o evento. Pesou na escolha o premiado documentário Jonas e o Circo Sem Lona, vencedor de 12 prêmios em festivais internacionais em 2017. Entre os próximos projetos da produtora, estão a série documental Era uma Vez Um Sonho, em fase de desenvolvimento, e o longa-metragem de ficção Filho de Boi, que já está em pós-produção.

Ernesto Molinero é o único baiano a participar do Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha

(Foto: Divulgação)



De volta ao batente

Após dois anos dedicados à família, a hoteleira Lívia Bulgarelli retorna ao comando do Zank by Toque Hotel, no Rio Vermelho. A partir de agora, a empresária se dedicará exclusivamente ao hotel boutique que integra o Roteiro de Charme focando na área comercial e no atendimento aos clientes. Este ano, o espaço, que já protagonizou as melhores festas de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, não realizará sua tradicional feijoada. “Optamos por deixar o espaço livre e exclusivo para os nossos hóspedes”, disse a alagoana radicada na Bahia que não esconde a satisfação com a alta taxa de ocupação neste verão.

A empresária alagoana Lívia Bulgarelli está de volta ao comando do Zank Hotel

(Foto: Acervo Pessoal)





Calote na folia

O camarote Tribus que funcionaria no Atlantic Towers Salvador, em Ondina, não acontecerá mais naquele espaço. De acordo com a administração do condomínio, o contrato celebrado com a L&L Eventos e Turismo EIRELI, que tinha por objeto a cessão de espaço para montagem do camarote durante o carnaval de 2018, foi desfeito. A administração não entra em detalhes, mas a coluna apurou que os empresários não pagaram o valor devido e queriam efetuar o pagamento somente após a folia. Moleza?



Hotelaria em alta

E por falar em turismo, o bairro de Amaralina vai ganhar um novo hotel. Trata-se do Riviera Premium Amaralina que terá 130 apartamentos e piscina no terraço, com vista total para o mar. Esta é a quinta unidade da rede hoteleira do Grupo Ammi, que possui hotéis em Salvador e Lençóis, na Chapada Diamantina, e atua com a bandeira Express/Ammi. A previsão de inauguração é para o final deste primeiro semestre de 2018.

Tem funk no Ilê

O Ilê Ayiê se rendeu ao funk carioca. O grupo Dream Team do Passinho é quem animar a noite da Beleza Negra, no próximo dia 20, na Senzala do Barro Preto. Este ano, o evento que sempre sofre com a falta de patrocínio, terá a Avon como patrocinador master.

Grupo carioca Dream Team do Passinho vai animar a festa da Beleza Negra do Ilê Ayiê

(Foto: Divulgação)



Água benta

A Fonte de Oxum, no Espaço Cultural da Barroquinha, será reaberta ao público. O equipamento, gerido pela Fundação Gregório de Mattos, leia-se Fernando Guerreiro, ganha reinauguração festiva no dia 21, às 18h, e celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Em paralelo será aberta a exposição Orixás da Bahia , do artista plástico Alecy Azevedo.



Folia dos baixinhos

Edinho Engel e Lídia Sá, do Buffet Amado, vão assinar as comidinhas e as guloseimas da primeira edição do Expressinho 2222, primeiro filhote do Camarote Expresso 2222, pilotado por Flora Gil, que funcionará de 7 a 9 de fevereiro, na Mansão Cunha Guedes, na Vitória. O espaço, voltado para crianças de 2 a 12 anos, vem com a proposta de colônia de férias no ritmo de carnaval. O lugar deve receber diariamente cerca de 300 crianças.



De volta ao passado

E como a cidade já está entrando no ritmo da folia, Eliana Pedroso já reservou cinco noites do Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia, para os bailes de Carnaval. Na programação, que será aberta nos próximos dias 19 e 20 com o Baile dos Palhaços da Alegria animado pelo Paroano Sai Melhó, tem Paulinho Boca de Cantor (25), Microtrio (26 e 27) e Lazzo, dia 3 de fevereiro.



Multifacetada

Maira Azevedo, a Tia Má, não para de surpreender. A jornalista que tem cadeira cativa no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, e que no ano passado, dentre muitos feitos, integrou a equipe de roteiristas do programa Vai que Cola!, do canal fechado Multishow, agora vai dar voz a personagem Dora, no filme de animação As aventuras de Ami que está sendo produzido na Bahia e que está em negociação com um canal fechado. “Estou amando interpretar a mãe do personagem Ami”, disse.

Maira Azevedo, a Tia Má, vai dublar personagem de desenho animado

(Foto: Divulgação)

Carnaval vintage

A Praça Sul da Arena Fonte Nova será o novo endereço da quinta edição do Alavontê de Mortalha, uma das principais festas pré-carnavalescas da cidade. Este ano, a disputada festa comandada por Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Magary Lord, Ramon Cruz e Andrezão Simões acontecerá no dia 6 de fevereiro. A mortalha será mais uma vez desenhada por Pedrinho da Rocha, criador do Abadá.

Biergarten

A festa que celebra a cerveja, a Biergarten está de volta. A primeira edição deste ano acontece hoje, das 15h às 22h, no Trapiche Barnabé, na Cidade Baixa. Magary Lord, Rafael Pondé, Bailinho do Faustão e Dj Secretinho integram as atrações do Baile do Bier que irá misturar a tradição dos jardins de cerveja em Munique com o batuque da folia baiana.

Onipresença

A empresa baiana de Relações Públicas LK Comunicação conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o título de melhor agência de PR do Brasil da AmBev. O prêmio é referente a campanha Dia de Responsa, uma ação de responsabilidade social para promoção do consumo consciente de bebidas alcoólicas. Os empresários Karlo Dias e Victor Lacerda, que comandam a empresa, passaram a atender além da Bahia, outros estados do Nordeste e estão se desdobrando para escalar sua equipe para cobrir o Carnaval em estados como Pernambuco, Ceará. Paraíba, Rio Grande do Norte, além da Bahia, é claro.

Os baianos Victor Lacerda e Karlo Dias estão a frente das ações de comunicação da Ambev no Nordeste

(Foto: Divulgação)