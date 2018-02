Licitação busca empresa para reformar terminal hidroviário de Paripe

Quem vencer concorrência vai poder explorar local por uma década

Foto: Arquivo CORREIO

A concessão do Terminal Hidroviário de São Tomé do Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, será licitada pela Agerba (agência que regula os serviços de transporte na Bahia), na próxima quinta-feira (28).

A empresa que ganhar a concorrência pública deverá administrar o terminal, fazendo requalificações na infraestrutura, explorações comerciais, segurança e, além disso, realizar a cobrança da taxa de utilização do terminal, que é de R$ 0,90. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta (23).

De acordo com o coordenador de terminais da Agerba, Neomilton Nogueira, quem vencer a licitação vai cuidar do terminal por 10 anos. “Estamos aguardando que as empresas se inscrevam no Compras.Net”, afirmou.

Ainda segundo a Agerba, aproximadamente R$ 800 mil serão investidos em melhorias estruturantes, necessárias para o bom funcionamento do equipamento.

Os interessados em participar da concorrência pela concessão do terminal hidroviário devem comparecer às 9h do dia 28 de fevereiro na sala de reunião da Agerba, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Paralela. Mais informações no telefone (71) 3115-4888.