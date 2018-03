Líder da quadrilha que explodiu agências em Catu foi preso horas antes de ataques, diz SSP

O homem apontado como líder da quadrilha que explodiu quatro agências bancárias e atacou estabelecimentos comerciais na cidade de Catu foi preso na madrugada desta sexta-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a polícia, Elton Vinícius Bispo Freitas, o 'Acarajé', tinha mandado de prisão expedido pela morte de um PM e lidera o tráfico em um bairro de Salvador.

Elton Vinícius Bispo Freitas tinha mandado de prisão em aberto pela morte de um policial da Rondesp (Foto: Divulgação)

Ele foi flagrado com um carro roubado junto com mais dois comparsas, em um trecho da rodovia, na cidade de Feira de Santana. Acarajé era procurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por ser autor da morte do soldado Eric Oliveira Santos, da Rondesp Central, em 2016 e lidera o tráfico de drogas, na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O criminoso, que estava foragido, também era investigado por roubos contra instituições financeiras.

Vandalismo

A polícia aponta que “como a prisão dele ocorreu antes dos ataques em Catu, outros integrantes da quadrilha, cometeram atos de vandalismo contra estabelecimentos da cidade, haja vista que em alguns casos nem houve roubo”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) em nota enviada à imprensa.

Acarajé foi preso juntamente com Cléber dos Santos Couto, 28 anos, preso em julho do ano passado portando uma metralhadora, no bairro do Cabula. 'Cléber Manga', como é apelidado pelos comparsas, também tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e roubos a banco.

Um terceiro criminoso, que permanece sem identificação, também foi flagrado em companhia da dupla. "Estamos com as equipes em campo, com apoio de grupos do Departamento de Polícia do Interior e da Superintendência de Inteligência da SSP, na busca pelos outros integrantes", declarou o diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), delegado Marcelo Sansão.