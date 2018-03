Líder de quadrilha que fez ataques em Catu é transferido para Salvador

Elton Vinícius Bispo Freitas, o 'Acarajé', foi preso em Feira de Santana

Elton Vinícius Bispo Freitas, o 'Acarajé', líder da quadrilha responsável pelos ataques na cidade de Catu, foi transferido para Salvador, na madrugada deste sábado (31). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Acarajé lidera o tráfico de drogas, no bairro Fazenda Grande do Retiro e tinha uma mandado de prisão em aberto pela morte do soldado Eric Oliveira Santos, da Rondesp Central, em 2016.

Acarajé foi encaminhado para o Complexo Prisional da Mata Escura

(Foto: Divulgação/SSP)

Acarajé foi flagrado, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Feira de Santana com um carro roubado. Ele prestou depoimento e em seguida será encaminhado para o Complexo Prisional de Mata Escura.

Informações sobre outros integrantes da quadrilha podem ser enviadas através dos telefones 181 (Disque Denúncia do interior) e 190.

Ações em Catu

A polícia aponta que “como a prisão dele ocorreu antes dos ataques em Catu, outros integrantes da quadrilha, cometeram atos de vandalismo contra estabelecimentos da cidade, haja vista que em alguns casos nem houve roubo”, afirmou a SSP em nota enviada à imprensa.

Acarajé foi preso juntamente com Cléber dos Santos Couto, 28 anos, preso em julho do ano passado portando uma metralhadora, no bairro do Cabula. 'Cléber Manga', como é apelidado pelos comparsas, também tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e roubos a banco.