Líder, Leão encara o vice-líder Bahia de Feira no Barradão

Rubro-negro pode ter as estreias de Walisson Maia e Jonatas Belusso, que devem começar no banco de reservas

Este domingo (4) é dia de Ba-Vi. Não aquele tradicional, que deixa o torcedor ansioso, eufórico e roendo as unhas, mas um jogo que promete ser também empolgante. Às 16h, o Barradão recebe os dois primeiros colocados do Campeonato Baiano. Vitória e Bahia de Feira se enfrentam e o vencedor poderá comandar a tabela.

As duas equipes estão empatadas em quase tudo. Ambas somaram sete pontos, têm dois triunfos e saldo de gols idêntico: três. Mas o rubro-negro ocupa a primeira posição da tabela porque é superior no quesito gols marcados. O Leão fez seis, contra cinco do time feirense, que divide a vice-liderança com a Juazeirense. Também com sete pontos, o Jequié aparece em quarto, por ter um gol de saldo a menos.

Atual campeão do estadual, de forma invicta, o Vitória está em busca do tri. Dono de 29 títulos, o Leão é um gigante diante do adversário, que tem apenas um. Esse título do Bahia de Feira, no entanto, foi conquistado justamente diante do Vitória, em 2011, em pleno Barradão.

Para tentar repetir o feito e trilhar o caminho em busca do 30º troféu sem sentir o sabor da derrota, o técnico Vagner Mancini vai quase com força total, mesmo se tratando do sexto jogo em um intervalo de 19 dias.

O único desfalque é o lateral-direito Lucas, que sofreu uma pancada na panturrilha, na quinta, quando o Leão goleou o Ferroviário por 4x1, pela Copa do Nordeste, e foi vetado. Yago deve assumir a lateral e Rhayner entra no time titular, mesma mudança que ocorreu na partida contra os cearenses.

A tendência é que o Vitória vá a campo com Fernando Miguel; Yago, Kanu, Bruno e Bryan; Uillian Correia, Fillipe Soutto, Rhayner e Juninho; Neilton e Denílson.

Rhayner ainda não sabe se vai atuar, mas garante que esse é o tipo de dúvida que Mancini festeja ter. “Vou te falar que quem está começando o jogo está muito bem. Essa dor de cabeça é boa para todo treinador. Todo treinador quer estar nessa dúvida. Estou feliz, quem está na minha função está bem. Tenho que buscar meu espaço pouco a pouco”, disse o atacante.

Peças para montar o time, realmente, não vão faltar. Mancini ganhou quatro novas opções para enfrentar o Bahia de Feira. Recém-contratados, o zagueiro Walisson Maia, o lateral-esquerdo Pedro Botelho, o meia alemão Baumjohann e o atacante Jonatas Belusso foram regularizados e ficam à disposição.

Com um começo de temporada “acima do esperado”, nas palavras do próprio Mancini, o Vitória também aposta no entrosamento para fazer um bom estadual. A base é a mesma do ano passado, e o time não tem sofrido com isso.

Para o atacante Neilton, que soma dois gols no Campeonato Baiano, o time está bem, mas ainda sofre com o preparo físico. “A equipe está bem entrosada, preparada. É início de temporada, tem que melhorar a forma física. A gente vem apresentando um futebol bonito e espero que mantenha até o final do ano”, projeta o jogador.

Depois desse jogo, o rubro-negro fará mais um ainda antes do Carnaval. Será contra o Globo, quarta, pela Copa do Brasil. Decisão em partida única fora de casa. Empate classifica o Leão.

Os ingressos para a partida desta tarde para arquibancada custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), enquanto para o setor de cadeiras custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Carnaval rubro-negro

Fanfarra, animadores, pintura facial e promoção nos bares do estádio. Essas atrações o torcedor rubro-negro irá encontrar no Barradão, antes da bola rolar contra o Bahia de Feira, a partir das 14h.

Ainda na ação promovida pelo clube, as crianças entrarão fantasiadas com os jogadores, assim como as líderes de torcida, tudo dentro do clima carnavalesco.

O clube também convidou os torcedores para irem ao estádio com adereços e fantasias, de preferências relacionadas ao Vitória para complementar a festa.