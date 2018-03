Liderança ou classificação antecipada? Denílson já fez a escolha

Vitória enfrenta o Ferroviário quarta-feira, pela Copa do Nordeste

O Vitória enfrenta o Ferroviário na quarta-feira (20), em Fortaleza, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Em jogo, a classificação antecipada às quartas de final ou a liderança do grupo B, hoje pertencente ao ABC, com dez pontos. O Leão tem sete.

O ABC visita o Globo no confronto potiguar desta terça-feira (19), às 21h45, em Ceará-Mirim. Se vencer, mantém o Globo com quatro pontos, garante sua classificação e permite que o Vitória entre em campo no dia seguinte precisando apenas do empate para assegurar a outra vaga da chave.

Já se o Globo ganhar, vai aos mesmos sete pontos do Vitória e segura o ABC com dez. Com isso, o Leão pode até se tornar líder caso vença o Ferroviário, desde que tire a diferença do saldo de gols em relação ao clube alvinegro (6 a 2). Por outro lado, não terá como se classificar com antecedência e, em caso de derrota para o Ferroviário, ainda correrá risco de sair da zona de classificação – o Globo tem saldo negativo de 2.

Em caso de empate entre ABC e Globo, o rubro-negro não tem como tomar a liderança nesta rodada, mas pode se classificar. Para isso, precisaria vencer em Fortaleza.

Provável titular, o atacante Denílson já fez sua escolha. Ele estabelece a classificação como prioridade: “Nosso objetivo é, primeiro, classificar, garantir o Vitória logo nas finais. E se na última rodada tivermos chances, vamos em busca da liderança. Temos que focar tudo no Ferroviário para vencermos a partida fora de casa, que será muito complicada. Depois pensamos na primeira posição do nosso grupo”, analisa.

Na última rodada, dia 27, o Vitória receberá o Globo no Barradão e o ABC enfrentará o Ferroviário, em Natal.

O elenco viaja nesta manhã para a capital cearense, onde fará o último treino antes da partida. “Vamos enfrentar um adversário difícil, que merece nosso respeito, mas temos que impor nosso ritmo durante os 90 minutos para vencermos e encaminharmos nossa classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. É ter atenção máxima e aproveitar as oportunidades para sair com os três pontos”, disse Denílson.

O Ferroviário é o lanterna do grupo B, com apenas um ponto, conquistado no empate de 0x0 com o Globo, em casa. Apesar da campanha fraca no regional, o time está na quarta fase da Copa do Brasil, após eliminar Confiança, Sport e Vila Nova. O próximo desafio é passar pelo Atlético-MG.