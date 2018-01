Liniker e os Caramelows fazem quatro dias de shows na Caixa Cultural

Apresentações são baseadas nas letras poéticas do álbum de estreia da banda: Remonta

Flores na Cabeça e Pétalas no Coração: o nome poético, que brinca com as noções de razão e emoção em misturas, intitula uma série de quatro espetáculos que acontecem na Caixa Cultural Salvador, a partir de hoje. As apresentações musicais, que prosseguem até domingo, são protagonizadas pelo grupo Liniker e os Caramelows. Os ingressos para os shows ficam por R$ 10 e R$ 5, com vendas na bilheteria do local.

O projeto é uma versão intimista do álbum de estreia da banda, o Remonta. No álbum, as letras românticas se embolam com críticas sociais em batidas diversas. Os shows prometem abordar a brincadeira do título com outras metáforas nas composições autorais, as quais acompanham a blackmusic e o soul em uma linguagem contemporânea brasileira. Com arranjos que trazem sopros, guitarra funkeada, baixo e bateria swingada, as apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Confira as músicas do álbum diretamente do canal oficial de YouTube do grupo:





Roda de conversa

Além de música, o projeto promove um bate-papo gratuito com Liniker sobre o tema Os Desafios de Ser um Artista Independente no Brasil. O encontro para a conversa acontece amanhã, às 15h, no Salão Nobre do prédio da Caixa Cultural. As inscrições para participar da roda serão realizadas uma hora antes da atividade e estão sujeitas à lotação do espaço.



Serviço

Onde: Caixa Cultural (R. Carlos Gomes, 57 - Centro)

Quando: De quinta a sábado, às 20h; e domingos, às 19h

Quanto: R$ 10 | R$ 5