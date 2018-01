Liniker vai puxar o bloco Os Mascarados

(Foto: Divulgação) Liniker é a aposta do bloco Os Mascarados para o desfile deste ano. O cantor estará acompanhado de Sandra de Sá

O bloco Os Mascarados vai seguir pelo circuito Barra/Ondina, na quinta-feira de Carnaval, conduzido pelos cantores Liniker e Sandra de Sá. Os dois artistas serão acompanhados da Banda Os Mascarados, sob a direção do maestro Luciano Silva, que retorna ao bloco um ano depois de ter cedido o lugar aos músicos da cantora Márcia Castro, que puxou o trio no ano passado. Até o momento, a direção do bloco, que chega a sua 19ª edição, ainda não definiu os nomes do padrinho e da madrinha.

Tá na Globo

Mais uma atriz baiana foi escalada para Segundo Sol, a próxima novela das 21h da Rede Globo, cuja trama se passa na Bahia e que será escrita por João Emanuel Carneiro. Claudia di Moura, que já se encontra no Rio participando do trabalho de preparação de elenco, foi “descoberta” pelo diretor Dênis Carvalho, que a assistiu na minissérie A música da minha vida, dirigida pelo baiano Jorge Felipe para a TV Cultura. Mas por pouco ela não ficou de fora. É que a atriz levou dias e dias sem checar o email e ignorava as ligações com DDD 21 que chegavam ao seu celular. “Achava que era vendedor de alguma operadora”, ri. O anjo da guarda da atriz foi um jovem ator do Bando de Teatro Olodum que a alertou para consultar seu email. “Tinha várias mensagens da TV Globo”, conta. A atriz vai encarnar uma personagem importante na trama por ser a guardiã de muitos segredos. Di Moura diz que foi “superacolhida por toda a equipe”, mas confessa que Déborah Secco foi amor à primeira vista. “Todos me receberam muito bem, mas ela me abraçou de uma forma especial e tem sido meu amor nesta jornada”.

(Foto: Reprodução Instagram) Em sua estreia na Globo, a atriz baiana Claudia di Moura, foi acolhida pela colega Deborah Secco

Jazz na varanda

O publicitário e músico Lucas de Ouro e o produtor musical André Magalhães vêm encantando o público nas apresentações que andam fazendo todas as quarta-feira, às 21h30, na Varanda do Sesi Rio Vermelho, do show Michael Jazz, onde cantam sucessos de Michael Jackson no ritmo do jazz.



Reino de Iemanjá

O camarote Schin Aê, que nos últimos dois anos foi meio caidinho, promete retomar o vigor do passado. O espaço agora será organizado pela empresa paulista MoreBass que realiza grandes eventos e é dona da boate Green Valley, em Camboriú (SC). E para festejar a estreia na folia baiana, a empresa resolveu “vestir” o camarote com o azul e branco de Iemanjá mesclado com a cor laranja da marca de cerveja. No próximo dia 23, às 11h, os empresários e a equipe da cervejaria, que agora pertence a Heineken, reunirão a imprensa no Boteco do Caranguejo, no Rio Vermelho, para divulgar as ações no Carnaval de Salvador.

Fina estampa

Fã do cantor Bell Marques, o empresário paulista Michel Lassner, dono da marca Short.Co, que possui uma unidade na Bahia, criou uma estampa exclusiva para homenagear os 40 anos do bloco Camaleão. A linha especial, aprovada por Bell Marques, chegará às lojas de Salvador, Recife e São Paulo, no final de janeiro.

(Foto:Divulgação) Bell Marques e o short da linha que homenageia os 40 anos do bloco Camaleão

Feijão maravilha

Começou a temporada de feijoadas pré-carnavalescas. No dia 3 de fevereiro, a partir das 14h, é a vez da Feijoada ao Mar, no Cerimonial São José, no Cabula. A festa, que é promovida por Julieta e Alexandra Isensee, há 20 anos, terá como atrações as bandas Afrodisíaco e a dos Irmãos Macedo.

Mais um

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença se reunirão outra vez em solo baiano para mais uma apresentação do show Grande Encontro. A apresentação será no dia 7 de abril, às 20h, na Concha Acústica.

(Foto:Divulgação) Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltam a Concha com o show O Grande Encontro

Crença

Criadora do Instituto Martim Gonçalves, a atriz baiana Jussilene Santana lança o livro Tem saída? Ensaios críticos sobre o Brasil, no dia 26 de janeiro, às 19h, na Saraiva do Shopping Salvador. A obra reúne textos de pensadores que propõem alternativas para as múltiplas crises vivenciadas no país.

Filosofia

Quem também vai lançar livro em Salvador é a escritora gaúcha Márcia Tiburi. Feminismo em Comum terá noite de autógrafos no dia 29 deste mês, às 19h, na Livraria Saraiva do Shopping Barra.

(Foto:Divulgação) A escritora e filósofa gaúcha, Marcia Tiburi, inclui a Bahia na turnê de lançamento de seu novo livro

Fazendo arte

A Alma Infinita de Tudo é o nome da exposição que os artistas visuais Luiz Cláudio Campos e José Henrique Barreto apresentam na Galeria Acbeu, na Vitória, no dia 26, às 19h. A mostra tem curadoria de Viga Gordilho e fica em cartaz até 23 de fevereiro.

Baiana da gema

Emanuelle Araújo estará amanhã (21), no Feijão VIP da Dadá. A atriz e cantora baiana, que vai protagonizar a série Samantha, na Netflix, contou que os sete episódios da primeira temporada já foram gravados, e embora ainda não tenham ido ao ar, ela já está se preparando para gravar a segunda. Entre as gravações, os shows da banda Moinho e a divulgação do primeiro disco solo, O Problema É a Velocidade, ela diz que sempre arranja um tempinho para visitar a família e os amigos. Trazer o novo trabalho para a Bahia está nos seus planos.

(Foto:Divulgação) A cantora e atriz baiana Emanuelle Araujo será a estrela de seriado da Netflix

A mais de mil decibéis

O BaianaSystem vai colocar o seu Navio Pirata na estrada pela primeira vez. A banda, que vai se apresentar no aniversário de São Paulo, no próximo dia 25, vai levar seu trio para o pós-carnaval paulistano, no dia 17 de fevereiro, arrastando a multidão da Avenida 23 de Maio até o centro da cidade.

(Foto: Cartaxo/Divulgação) A banda BaianaSystem vai levar seu trio, pela primeira vez, pra fora da Bahia

Sunset

O extinto Acqua Café da Bahia Marina agora virou o Balada Mix. O bar, que já tem uma unidade no Salvador Shopping, inaugurou na última quarta-feira (17) e vai funcionar diariamente a partir das 16h, sob a direção dos empresários baianos Jefferson Queiroz e Gustavo Baiardi.

(Foto: A. Chequer/Divulgação) Gustavo Baiardi (à direita) recebeu o amigo Jona (esquerda) e o chef do Balada Mix carioca, Rodrigo Araújo (centro)

Parceria francesa

O Yacht Clube da Bahia assinou um convênio com a Liga de Vela da Normandia, um dos cinco centros de formação olímpica de Vela da França. A partir de agora, seus atletas serão treinados em conjunto com a liga francesa até as Olimpíadas de 2024. E por falar no clube, que agora é bicampeão em dois campeonatos mundiais de vela jovem, a atual gestão encaminhou, esta semana, aos seus mais de três mil sócios, o Relatório de Gestão 2015/2017, assinado pela diretoria e pelo comodoro Marcelo Sacramento.

(Foto:Paulo Sousa/Divulgação) O comodoro do Yacht Clube da Bahia, Marcelo Sacramento, prestou contas de sua primeira gestão aos sócios

Música na rua

Projeto idealizado pelo cantor e compositor Saulo, o Canto de Rua ganhará sua 4ª edição no próximo dia 28. Neste show, que celebra a música baiana em seus diversos estilos, o artista vai homenagear a música afro contemporânea baiana, e contará com a participação ds jovens do Coletivo Rumpilezzinho e do maestro Letieres Leite, que dirige o espetáculo. A festa terá ainda as participações luxuosas de Lazzo Matumbi, Larissa Luz, Opanijé e Doudou Rose. A apresentação é aberta ao público e acontece no Jardim dos Namorados, às 17h.

(Foto:Divulgação) Saulo Fernandes vai realizar a quarta edição do projeto Canto de Rua no Jardim dos Namorados