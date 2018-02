Liquida Salvador começa dia 1º; confira promoções tentadoras em shoppings

Campanha terá 5,5 mil pontos de venda, com descontos de até 70%

Do dia 1º ao dia 11 de março, as lojas de rua e os shoppings de Salvador vestirão a blusa da Liquida Salvador. Com mais de 5,5 mil pontos de venda na capital e na Região Metropolitana, a Liquida deve movimentar mais de R$ 600 milhões. Esse é o 20º ano da promoção, que busca movimentar o varejo soteropolitano no período pós-Carnaval. Prometendo ofertas de até 70% de desconto, a campanha trará promoções nos mais variados centros de compras, como os shoppings da Bahia, Salvador, Norte, Piedade, Lapa, Itaigara, Bela Vista e Barra.

Durante o período da promoção, a cada R$ 50 em compras, o comprador ganhará um cupom, que poderá ser cadastrado para participar do sorteio. Serão mais de 6 mil lojas participantes com descontos que podem chegar a 70%.

As chances podem duplicar ou triplicar caso o comprador faça o pagamento com a bandeira MasterCard ou na máquina da Rede. Por conta do patrocínio das empresas, aqueles que optarem por pagar através do MasterCard terão direito a dois cupons. Já para aqueles que utilizarem o Mastercard na máquina da Rede receberão três cupons. O sorteio acontecerá na sede da CDL no dia 16 de março, às 11h. Além dos shoppings, lojas de ruas também aderiram à promoção.

Confira as principais promoções dos shoppings

Shopping Paralela

Cynthia Tirzah: Vestido - De R$ 59,99 por R$ 39,99

Osklen: T-shirt Pink M - De R$ 147,00 por R$ 97,00

Richards: Short Praia Folhas - De R$ 198,00 por R$ 179,00

Leão de Ouro: Sandália Novara - De R$ 49,99 por R$ 39,99

Cambodja: Vestido Renda - De R$ 359,00 por R$ 179,50

Hering: Blusa sem manga feminina - De R$ 99,99 por R$ 49,99

Couro e Cia: Bolsinha Casual - De R$ 59,90 por R$ 39,90

Hering Kids: Vestido feminino - De R$ 49,99 por R$ 39,99

Shopping Bela Vista

Fresia: Vestido Viscose estampa digital - De R$ 298 por R$ 149

Arezzo: Sapatos selecionados - De R$ 299 por R$ 149,95 ou De R$ 239,90 por R$ 119,35

Festival de Terno: 1 terno por R$ 199,99 / 2 por R$ 350

Siberian: Vestido: De R$ 159,90 por R$ 79,90 e Calças sociais a partir de R$ 59,90

MR Cat: Toda loja até 50% (tudo por R$ 59,90, R$ 79,90, R$ 89,90 e R$ 99,90)

Salvador Shopping

Intimíssimo (moda íntima): Toda a coleção Primavera-Verão estará com descontos de 50% a 70%. Por exemplo: Soutien bralette de microtule de R$ 149,00 por R$ 44,70; Calcinha com microtule de R$ 49,00 por R$ 14,70.

Cambalhota (calçados infantis): Mil pares de calçados com 50% de desconto. Sandália infantil masculina, número 20 a 27, de R$ 89,90 por R$ 45,00; Sapatilha social número 24 ao 34, de R$ 119,90 por R$ 60,00.

BoxCarShop (centro automotivo): Alinhamento 3D, balanceamento de quatro rodas e regulagem dos faróis, de R$ 140,00 por R$ 99,00; Troca de óleo, filtro de óleo, higienização de ar condicionado, check-up de 30 itens e regulagem dos faróis, de R$ 270,00 por R$ 240,00.

Salvador Norte Shopping

Luk Pargums: Ferrari Black 75ml de R$ 249,90 por R$ 199,90; Lápis de olho Bourjois Paris de R$ 45,90 por R$ 22,00; Gabriela Sabatini 30ml de R$ 129,90 por R$ 89,90.

Frésia: Macaquinho floral de R$ 229,99 por R$ 114,99; Vestido longo de R$ 298,00 por R$ 149,00; Macaquinho Frésia de R$ 219,99 por R$ 87,99.

Calvin Klein Jeans: Blusa estampada grafite de R$ 219,99 por R$ 87,99; Blusa com lavanderia de R$ 159,00 por R$ 79,00; Saia color five pockets de R$ 299,00 por R$ 149,00

Hope: Top rendado de R$ 99,00 por R$ 69,00; Calcinha de R$ 39,00 por R$ 29,00; Sutiã com bojo de R$ 89,00 por R$ 59,00; Sutiã com renda de R$ 110,00 por R$ 59,00; Camisete de R$ 96,00 por R$ 59,00; Pijama de R$ 198,00 por R$ 129,00

Shopping Center Lapa

VillaniK (moda feminina): Blusas a partir de R$ 25,00; Macaquinhos e vestidos a partir de R$ 69,00; Short jeans a partir de R$ 99,00; Body a partir de R$ 59,00



Le Seduccíon (moda praia e fitness): Descontos que variam de 20% a 40%; Biquínis de todos os tamanhos a partir de R$ 69,90

Frésia (moda feminina): Peças com descontos de até 50%; Vestido liso de R$ 239,00, por R$ 88,00

Arezzo (calçados): Até o dia 09/03 as peças da loja estarão com 50% de desconto

Clínica da Pele: Desconto de 10% nos pacotes de Drenagem Linfática, Cellutec e corboxiterapia; Procedimento de cuidados faciais de R$ 130,00 a sessão, por R$ 89,90

Boca Vermelha (cosmético e beleza feminina): Base Ruby Rose por R$ 9,99; Esmalte novo toque por R$ 1,99; Secador Gama Italy por 99,99; Prancha de cabelo Gama Italy por 114,99.

Shopping Cajazeiras

Le Biscuit: Organizador 30L por R$ 24,99, Panela Tramontina 7 peças por R$ 179,99, Copo de vidro a partir de R$ 1,99, Boneca 100 Frases por R$ 39,99, Conjunto de potes 14 peças por R$ 14,90

Mitchell: Pólo básica de R$ 89,90 por R$ 69,90

Jeniffer Sanches: Brincos folheados de R$ 79,90 por R$ 29,90 no cartão de crédito e R$24,90, no débito. Demais itens com 20% de desconto em dinheiro, à vista e 15% no cartão, exceto relógios

Via Bijoux: Colares por R$14,99, brincos por R$9,99 e pulseiras, R$12,99

Óticas Carol: Toda a coleção Sabrina Sato com 60% de desconto.

Piticas: T-shirt diversas por R$19,90

Shopping Itaigara

Lojas Térreo

Tom Cat: tênis masculino 361° de R$ 219,00 por R$ 159,00

Óticas Carol: Óculos BMW – de R$ 834,00 por R$ 417,00

Vic Brinquedos: Bee Blokcs (jogo de montar) Ref: 43203 – de R$ 89,99 por R$ 49,99



Lojas 1º piso

Porta Avião: Vestido – de R$ 289,90 por R$ 144,50

Fábrica do sono: Colchão Highfoam – de R$ 2450,00 por R$ 2.200,00

Arezzo: Sapato – de R$ 259.90 por R$ 129,95

Mamma Chic: Vestido – de R$ 226,90 por R$ 136,50



Lojas 2º piso

Outlet Lingerie: Sutiã 2 darling – de R$ 79,90 com 20% de desconto / calcinha Darling - de R$ 29,90 com 20% de desconto.

Paulo Michelle: Sapato Peep Toe vermelho – de R$ 330,00 por R$ 165,00

Thibum loja colaborativa: Conjunto Charpey – de R$ 129,00 por R$ 90,30

Shopping Barra

A Fábrica: Óculos Fendi de R$ 888 por R$ 444

Lacoste: polo listrada de R$ 349 por R$ 229

Koffer: Mala M. Starter de R$510,00 por R$321,30

Intimissimi: Sutiã de R$ 149,00 por R$ 44,70

Felissa Joias: Anel de R$ 1.580,00 por R$ 950 e brinco de R$ 1.700 por R$ 1.050

Dinni: Tênis Solune Star de R$ 129,90 por R$ 49,90

Xarmonix: Puf retrô de R$ 199 por R$ 149

World Tennis: Gel-Spree de R$ 399,99 por R$ 299,99

Via Paris: Shampoo ProFiber de R$ 106 por R$ 53

Velmond: Trajes com 40% de R$ 666,50 por R$ 399,90

Clube Melissa: Sandália Panapaná de R$ 170 por R$ 68

Na Cristalli: Óculos Celine de R$ 1.899 por R$ 949,50

Daducha: Vestido exclusivo de R$ 214 por R$ 107

UV.Line: Saída de praia Dinamarca de R$ 299,90 por R$ 180

Na The Body Shop: Eau de Toilette White Musk 60ml de R$ 119 por R$ 59,50

Spicy: Bloco de facas cuisinart de R$ 699 por R$ 399

Nossa Bossa: Calça Pantacourt de R$ 198,90 por R$ 99,90

Cambalhota: Calçados de R$ 189,90 por R$ 94,95

Mr. Cat: Sandália feminina de R$ 189,90 por R$ 99,90

Moldura Expressa: Quadro de Romero Brito de R$ 440,00 por R$ 220

Mahogany: Fragrancia my Place R$ 108 por R$ 69

Planeta Bebê: Carrinho compacto de R$ 299,99 por R$ 199,96

House & Co: Colchão Los Angeles 138x188 de R$ 2.920,00 por R$ 1.800

Cantão: Macaquinho amarelo com estampa de abacaxi de R$ 339 por R$ 139

Trinco: Copo Canudo de R$ 40 por R$ 15

Arte em Papel: Diário de R$ 29 por R$ 12

Andare: Sandália festa de R$ 299,99 por R$ 149,90

Foorli: Toda a loja com descontos de 50% à vista e 40% no crédito

Clooby do Livro: Produtos do Mundo Bita com 25% de desconto.

Shopping Piedade

Lojas Guaibim: Celulares Dual Chip de RR 139,90 por R$ 79,90; Smartphone de R$ 299,00; TVs de 55' a partir de R$ 2.999,00

Procurada pelo CORREIO, a assessoria do Shopping da Bahia afirmou não anteceder a divulgação de promoções.