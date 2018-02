Liquida Salvador será realizada em março com até 70% de descontos

CDL e a Rede Bahia firmaram parceria para a divulgação do evento

Agora que o carnaval passou é o momento de ficar de olho nas ofertas do varejo. A tradicional Liquida Salvador já tem data para acontecer. O evento será realizado entre os dias 1º e 11 de março, e vai reunir mais de 6 mil lojas com descontos que podem chegar a 70%. Na manhã desta quinta-feira (22), representantes da Câmara dos Dirigentes Legistas (CDL) se reuniram com o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, e com a acionista do CORREIO, Renata Magalhães Correia, para firmar uma parceria na divulgação das ofertas.

Presidente da Rede Bahia e representantes da CDL assinam parceria (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O presidente da CDL, Alberto Nunes, disse que não fez uma estimativa de quanto a liquidação vai movimentar em dinheiro, mas contou que em 2017 o movimento foi 5% maior que no ano anterior. Nunes informou que o mercado está melhorando e, por isso, a expectativa é de que o movimento esse ano seja maior que nas últimas edições. Em 2018, a Liquida Salvador completa 20 anos e terá algumas novidades.

"A Rede Bahia sempre apoiou a CDL, seja na Liquida Salvador, na Liquida Bahia ou em outros eventos, sempre dando apoio ao comércio em geral e, em especial, a nossa instituição. Esse ano a Ceasinha do Rio Vermelho vai participar e, pela primeira vez, teremos um mercado diferente do varejo. Também pela primeira vez faremos a troca dos cupons por um aplicativo, ou seja, a pessoa não vai precisar mais pegar fila no shopping. Além disso, como esse ano completamos 20 anos, vamos entregar 20 prêmios", afirmou.

Cada R$ 50 em compras dá direito a um cupom (Foto: Arquivo CORREIO)

A Liquida Salvador é patrocinada pelas empresas Rede e Mastercard, por isso, quem fizer o pagamento das compras através das máquinas Rede terá direito ao cupom em dobro. Já para aqueles que optarem por usar o cartão Mastercard, através da Rede, receberá o cupom em triplo. O presidente frisou que todos os consumidores terão direito a concorrer aos prêmios, independente da forma de pagamento (dinheiro, cartão ou crediário).

O lançamento oficial da Liquida Salvador acontecerá na terça-feira (27), quando também serão divulgados os 20 prêmios aos quais os consumidores estarão concorrendo. A cada R$ 50 em compras o cliente terá direito a um cupom.

Liquida Salvador acontecerá entre os dias 1º e 11 de março (Foto: Arquivo CORREIO)

Para o presidente da Rede Bahia a parceria dos veículos de comunicação com a CDL tem a função de serviço social, porque ajuda o consumidor a conhecer as melhores ofertas e a fazer as melhores escolhas no momento da compra.

"A parceria com a CDL é permanente. Há 20 anos que estamos juntos nos eventos do Liquida Salvador e Liquida Bahia, e a Rede Bahia vai continuar, como sempre fez, apoiando o evento porque acha de fundamental importância para o comercio da Bahia. Os atrativos são muito grandes, o consumidor pode escolher a vontade porque o projeto é bastante amplo e o número de lojas que participam é enorme, o que permite que o consumidor tenha o melhor retorno na hora das compras", afirmou.

Ceasinha do Rio Vermelho vai participar pela primiera vez (Foto: Arquivo CORREIO)

Além da Rede Bahia, são parceiros da CDL na Liquida Salvador os Shopping’s da Bahia, Salvador, Norte, Piedade, Lapa, Itaigara, Bela Vista e Barra, e a loja Ferreira Costa. O aplicativo para resgatar os cupons da Liquida Salvador é APPLiquidaSalvador.

Participaram da assinatura da parceria também o vice-presidente da CDL, Tony Tawil, o superintendente da CDL, Silvio Azambuja, o autor e coordenador do projeto da Liquida Salvador, Bernardo Farias, e a diretora comercial da Rede Bahia Juliana Jozzolino.