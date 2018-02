Liquida Salvador sorteará 5 carros, 5 motos e 10 TVs para compradores

Liquida Salvador será realizada entre os dias 1º e 11 de março

A Liquida Salvador, que será realizada entre os dias 1º e 11 de março, sorteará 20 prêmios para os consumidores: serão 5 carros, sendo 4 Renault Kwid e 1 Toyota Corolla; 10 Smart TV's de 49 polegadas e 5 motos. Durante o período da promoção, a cada R$ 50 em compras, o comprador ganhará um cupom, que poderá ser cadastrado para participar do sorteio. Serão mais de 6 mil lojas participantes com descontos que podem chegar a 70%.

As chances podem duplicar ou triplicar caso o comprador faça o pagamento com a bandeira MasterCard ou na máquina da Rede. Por conta do patrocínio das empresas, aqueles que optarem por pagar através do cartão MasterCard, terão direito a dois cupons. Já para aqueles que utilizarem o cartão Mastercard na máquina da Rede, receberão três cupons. O sorteio acontecerá na sede da CDL no dia 16 de março, às 11h. Além dos shoppings, lojas de ruas também aderiram à promoção.

Além da Rede Bahia, são parceiros da Câmara dos Dirigentes Legistas (CDL) na Liquida Salvador os shoppings da Bahia, Salvador, Norte, Piedade, Lapa, Itaigara, Bela Vista e Barra, e a loja Ferreira Costa. Neste ano, uma novidade será implantada: os compradores poderão resgatar os cupons no APPLiquidaSalvador, um aplicativo feito especialmente para a promoção e que está disponível para smartphone, computador e tablet.

Para participar, o consumidor deverá preencher um cadastro com nome completo, CPF, RG e endereço. A pergunta “Qual é a maior promoção de comércio de Salvador?” também deve ser respondida. A resposta correta é “Liquida Salvador 2018”.

Para aqueles que preferirem trocar as notas pessoalmente, os pontos dedicados à Liquida estarão localizados nos shoppings da Bahia, Barra, Salvador, Salvador Norte, Paralela, Bela Vista, Itaigara, Lapa, Piedade, Cajazeiras, Outlet Center e Boulevard Camaçari. Também haverá postos na Loja Ferreira Costa na Paralela, na sede da CDL Salvador e no Mercado do Rio Vermelho.

Os proprietários das lojas participantes estão concorrendo pela primeira vez a uma viagem internacional para Lisboa com acompanhante. Os vendedores também estão concorrendo a cinco cartões pré-pagos de R$ 1 mil cada. Os lojistas estão passando por todo um trabalho de capacitação e requalificação através do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “O varejo representa a grande maioria dos nossos objetivos. Toda programação, evento, que vem buscando cada vez mais favorecer, criar condições para que a economia possa se reabilitar, o Sebrae está junto”, disse Jorge Khoury, superintendente do Sebrae.

Quem comemoram a chegada do Liquida Salvador são as empresas, que estão em período de baixa venda e querem aumentar a receita no período do pós-Carnaval. “Aderimos desde o início da Liquida, porque é uma data muito propícia para o varejo, em que normalmente as lojas estão mudando de coleção, então é um momento das empresas liquidarem o estoque e adquirirem capital para comprar novas peças”, disse Felipe Sica, da rede Leão de Ouro. De acordo com ele, a semana da Liquida apresenta um crescimento de 20% a 25% nas vendas, em comparação com a semana anterior.

É a primeira vez que o Frigorífico do Mané participará da Liquida Salvador. Mesmo sendo a primeira estreante, o proprietário, Paulo Dantas, espera que a campanha traga 10% a mais de faturamento. “Eu nunca tinha participado e sempre tive vontade. A gente vai escolher determinado tipo de corte de carne e colocar em promoção. Acredito que vamos faturar mais por conta do aparato de publicidade que o Liquida tem”, disse Dantas.

Saída para queda pós-Carnaval

O Liquida Salvador, que já acontece há 20 anos na capital baiana, contará com 5,5 mil pontos de vendas na capital e na Região Metropolitana. A expectativa é de movimentação de vendas superior a R$ 600 milhões durante a época de promoção. “Nós esperamos um crescimento em 5% neste ano, mesma margem obtida em 2017 e temos uma vantagem esse ano, que a promoção será feita em março. Ano passado foi em fevereiro, que é historicamente mais retraído”, disse o presidente da CDL, Alberto Nunes. Todos os segmentos do varejo participam da promoção, no entanto, as categorias que mais aderem à Liquida são as de calçado, confecção e eletrodoméstico, de acordo com Nunes.

“A Liquida tem um especial ainda maior esse ano, que é repleto de feriadões. Há um esforço muito grande da CDL na busca de compensar essa questão desses feriados. Espero que influencie com a criação de condições para superar essa dificuldade que esses feriados trazem para o comércio”, disse o presidente da CDL.

Para o idealizador do projeto, Renato Carvalho, o período em que o Liquida é feito é estratégico. “Nós já projetamos ele para aquecer o varejo no período do pós-Carnaval, em que o comércio só se aquecia em maio, com o dia das mães. O projeto surgiu aqui, mas hoje já está em 16 capitais e mais de 190 cidades do Brasil. Em Salvador, no entanto, é campeão. Se tornou tão grande que é a segunda época do varejo de Salvador”, comemorou Carvalho.

A diretora de mercado da Rede Bahia, Juliana Jozzolino, comemora a parceria com a CDL. “O evento foi calendarizado e isso tem uma importância expressiva para a gente que oferece janelas de oportunidades para movimentar o comércio. A Rede Bahia tem a missão, junto com a CDL, de fazer com que a informação chegue ao consumidor”, explicou Juliana.