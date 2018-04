Liquigás: concurso na BA

Por Lucy Barreto

A Liquigás Distribuidora S.A abriu concurso com 794 vagas, sendo 99 delas imediatas, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para a Bahia, além de outros 19 estados. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de abril na página eletrônica www.cesgranrio.org.br. Na Bahia são pelo menos 40 vagas abertas – 10 para Juazeiro e 30 para Mataripe. As provas poderão ser feitas em Salvador. As vagas são de Conferente, Assistente Administrativo, Motorista de Caminhão Granel, Oficial de Manutenção Elétrica e Mecânica.

Estágio Air Liquide

A Air Liquide está com inscrições abertas até dia 21 para estágio. São oportunidades para Simões Filho, na Bahia, além de cinco localidades pelo Brasil. Inscrições pelo site www.airliquide.com.br. Podem participar estudantes de Engenharia Química, Psicologia, Administração e Economia.

Outros concursos

Marinha 64 vagas para engenheiros. Inscrições até dia 16 pelo site www.marinha.mil.br/ensino/.

Câmara São 37 vagas para os níveis médio e superior na Câmara de Feira de Santana. Inscrições até segunda, dia 9. www.ibfc.org.br.