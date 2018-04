Listamos 5 filmes como Um Lugar Silencioso para assistir na Netflix

Seleção inclui o espanhol Verónica, considerado o mais assustador do catálogo, e Death Note, baseado no mangá

O excelente Um Lugar Silencioso rapidamente se tornou um dos filmes do momento, a ponto de ganhar elogios do mestre do horror, Stephen King.

Com sua produção de baixo orçamento liderada pelo diretor e ator John Krasinski, o filme atraiu multidões ao cinema, rendendo mais de US$ 152 milhões em dez dias de lançado.

Se você viu e gostou pode curtir outros bons trabalhos de terror disponíveis no catálogo da Netflix para ver no conforto de casa.

Verónica (2017)

Dirigido pelo espanhol Paco Plazo, Verónica é considerado "o mais assustador de toda a Netflix" e ganhou esta fama por suas avaliações positivas no site Rotten Tomatoes, que reúne críticas de diversos veículos. A história mostra a complicada vida da protagonista, que usa uma tábua ouija para tentar se conectar com o pai, mas acaba atraindo um ser maligno.

O destaque é o realismo que a produção traz ao contar a história de uma garota de 15 anos que dá nome ao filme, interpretada pela novata Sandra Escacena, que precisa se virar no papel de mãe dos três irmãos mais novos, enquanto a matriarca trabalha até altas horas da madrugada num restaurante.

Os sustos começam mesmo quando lendas sobre o eclipse solar e o poder que do fenômeno natural surgem. Dizem os anciãos que nos poucos segundos que a lua aparece na frente do sol, um portal se abre e o mundo dos espíritos ganha força, por isso tantos sacrifícios durante o acontecimento eram realizados pelas culturas ancestrais. Bom, Verónica pode conferir por conta própria os riscos.





Death Note (2017)

Adaptação de um mangá dirigido por Adam Wingard, conta a história de um estudante do ensino médio chamado Light Turner, que descobre um misterioso caderno de anotações. Quem tem o nome aparecendo em suas páginas, acaba morto, e a história busca solucionar o caso. Seu desempenho dividiu opiniões, mas foi elogiado pelos criadores do mangá.





The Open House - Vende-se Esta Casa (2018)

Dylan Minnette estrela o filme, mas não do jeito que se espera para alguém que 13 Reasons Why. The Open House tem um roteiro assustador, com a mudança de mãe e filho para uma casa de veraneio, após uma morte na família. Forças estranhas começam a agir - e os sustos você pode acompanhar por si próprio na tela.





Little Evil - Pequeno Demônio (2017)

História do garotinho Owen Atlas, que surge como um possível anticristo numa comédia de humor obscuro, com boa dose de sustos.





I Am the Pretty Thing That Lives in the House - O Último Capítulo (2016)

O título em inglês poderia ser traduzido literalmente para Eu Sou a Coisa Linda que Mora em sua Casa. Mas o enredo da trama dirigida por Oz Perkins não é assim fofinho: uma jovem enfermeira cuida de um escritor idoso, que mora em uma casa assombrada.