Liverpool faz 1º tempo irretocável e vence Manchester City

Com gols de Salah, Oxlade-Chamberlain e Sané, Reds fazem 3x0 nos Citizens; Barça goleia Roma

Se na terça-feira (3) os visitantes se deram bem na rodada das quartas de final da Liga dos Campeões, com vitórias de Real Madrid e Bayner de Munique fora de casa, esta quarta (5) foi o dia dos anfitriões. E que dia! Com ótimos placares, Liverpool e Barcelona abriram boa vantagem para as partidas de volta, na semana que vem.

Em Anfield, os Reds fizeram um primeiro tempo irretocável e, com contra-ataques rápidos, fizeram três gols em 30 minutos contra o poderoso Manchester City, líder com folga de 18 pontos no Campeonato Inglês. Aos 12, Roberto Firmino recebeu de Salah, dividiu com a zaga e conseguiu dar um toquinho de volta para o egípcio, que bateu se chance para o brasileiro Ederson.

Nove minutos depois, novo contra-ataque rápido dos vermelhos e Oxlade-Chamberlain recebeu a bola na entrada da área. O meia inglês olhou pro goleiro e bateu com força, sem chance para Ederson. Tinha mais. Aos 31, a conexão africana funcionou. Salah pegou pela direita e deu belo cruzamento para o 'baixinho' Mané cabecear e fazer 3x0.

No segundo tempo, mesmo com mais posse, o City pouco conseguiu ameaçar o gol de Karius. Foi a segunda derrota do técnico Pep Guardiola para o time de Jurgen Klopp nesta temporada. A outra, pelo inglês, também com bastante gols: 4x3. Na volta, dia 10, em Manchester, o Liverpool pode perder por até dois gols.

Goleada

No Camp Nou, o jogo entre Barcelona e Roma foi até equilibrado em campo, mas o time espanhol foi mais eficiente nas finalizações e ainda contou com a ajuda dos italianos. Após um gol anulado de Suárez e algumas defesas do barsileiro Alisson, o Barça abriu o placar aos 37 minutos. Iniesta e Messi tabelaram, mas De Rossi se antecipou ao argentino e marcou um belo gol - contra.

No segundo tempo, outra contribuição romana. Aos 11, Manolas tentou impedir Umtiti de marcar, e fez mais um contra o próprio patrimônio: Barça 2x0. Dois minutos depois, em contra-ataque rápido, o time espanhol ampliou com Piqué, aproveitando rebote de Alisson.

A Roma não esmoreceu e foi pra cima. Em duas ocasiões, com Defrel e Perotti, o Barça foi salvo por Ter Stegen, a primeira delas um verdadeiro milagre. Mas, aos 34, não teve jeito. Perotti fez ótima jogada, El Shaarawy levou a zaga e Dzeko diminuiu: 3x1.

A partida se encaminhava para o fim, mas havia tempo para mais um. Aos 41, Fazio matou a bola errado dentro da área e Suárez foi mais rápido para bater cruzado, sem chance para Alisson e definir o placar em 4x1. Na volta, dia 10, no Estádio Olímpico, a Roma precisa de um 3x0 para se classificar para a semifinais. O Barça pode perder por dois gols ou até três, caso faça dois na Itália.