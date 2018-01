Lívia Mattos e Josyara na reabertura do Lálá Multiespaço

Temporada de Verão contará com shows, oficinas musicais e muitas outras atividades até abril

Importante espaço de circulação e incentivo da cena musical independente, o Lálá Multiespaço reabre para mais uma temporada de Verão. Um dos destaques da programação, que segue até abril, é o LáláB: Laboratório Musical do Lálá, que vai realizar 40 shows e quatro oficinas gratuitas de iniciação musical.

Quem faz a festa neste fim de semana são as cantoras Lívia Mattos e Josyara - as duas se apresentam hoje e amanhã, em duas sessões cada.

“O projeto é uma busca de apoio para esta cena musical, mas também uma maneira de garantir a dinamização, manutenção e sustentabilidade da nossa casa”, explica Luiz Ricardo Dantas, idealizador e gestor do Lálá.

Até abril, passam pelo local artistas como FunFun DúDú, Marcela Bellas e Lia Lordello. O LaláB acontece com financiamento do edital de dinamização de espaços culturais da SecultBA.



Serviço: Lálá Multiespaço (Rua da Paciência, Rio Vermelho). Hoje e amanhã, às 20h (Lívia Mattos) e às 22h (Josyara). Ingressos: R$ 10| R$ 5. Vendas no local.