Livro inspirado em Wally esconde os astros da música

Quem nunca brincou de Onde Está Wally? Pois no lugar do menino simpático de gorro vermelho e branco, que tal procurar Paul McCartney, John Lennon (1940-1980), Ringo Star, George Harrison (1943- 2001), ou Elvis Presley (1935-1977)? Essa é a proposta da Coleção “Onde está?”, que desafia o leitor a encontrar os astros da música em ilustrações criadas por Moreno Chiacchiera e Dani Geremia.

Inspirado no clássico dos anos 1980, do ilustrador inglês Martin Handford, Onde Está a Banda The Beatles? (Ciranda Cultural | R$ 19,90 | 24 páginas) esconde os meninos de Liverpool no meio de uma multidão em lugares como a famosa rua Abbey Road (foto) e o bar Cavern Club. Além do quarteto, o leitor também pode procurar nos cenários personagens como David Bowie (1947-2016), Bob Dylan, Yoko Ono e Linda McCartney (1941-1998).

Já no livro Onde Está o Elvis? (Ciranda Cultural | R$ 19,90 | 24 páginas), o rei do rock está escondido em sua mansão, em Graceland, que até hoje atrai a visitação de pessoas de todo o mundo. O livro convida, ainda, a procurar Elvis em Las Vegas, em uma prisão, ou no Alladin Hotel, onde casou com Priscilla Presley, em 1967. Outras personalidades perdidas nas páginas são Marilyn Monroe, Frank Sinatra e BB King.