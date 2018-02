Lixão desaba na capital de Moçambique e deixa 17 mortos

Pilha de lixo tinha 15 metros de altura; outras pessoas ficaram feridas

Uma pilha de lixo de 15 metros de altura desabou em um lixão na capital de Moçambique no início dessa desgunda-feira (19). Pelo menos 17 pessoas morrerem e várias outras ficaram feridas.

De acordo com o G1, o desabamento aconteceu perto das 3h da manhã no bairro pobre de Hulene, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Maputo. As casas haviam sido construídas ilegalmente, e as autoridades haviam pedido aos moradores para deixarem o local.

"Até agora 17 corpos foram recuperados. Tememos que mais possam estar desaparecidos. Continuaremos procurando corpos soterrados sob a pilha de lixo", disse Despedida Rita, autoridade do distrito municipal de Ka Mavota, a repórteres.

Ainda segundo o G1, a disputa de terras em muitas cidades africanas leva algumas pessoas a ocuparem terrenos em busca dos salários melhores disponíveis em centros urbanos, e às vezes as habitações são construídas em terrenos marginais ou inseguros.