LOC: armário virtual é opção para o verão

Plataforma conecta pessoas, compartilhando moda e propondo consumo consciente.

“Será que todo mundo precisava ter comprado um sapato prateado? Eu sempre quis encontrar uma forma inteligente e sustentável de consumir moda. Você não precisa ter, você precisa ter acesso”. Com essas palavras, Cecília Barretto, Diretora de Novos Negócios do LOC, destaca a importância da sustentabilidade e do consumo consciente no atual contexto fashion.

Que o uso da tecnologia conecta os sujeitos nós já sabemos. Mas imagine a moda conectando pessoas através da tecnologia. Imaginou? Essa é a proposta do LOC, plataforma que oferece o aluguel de moda - de pessoa para pessoa -, através do celular. O aplicativo mobile, direcionado para a locação de roupas e acessórios, tem o formato de armário virtual, ou seja, através dele (disponível nas versões Android e iOS) a usuária pode arrendar peças que lhe despertam o interesse ou ganhar dinheiro cadastrando e alugando as peças que possui em casa, gerando fluxo, rentabilidade e circulação. “No verão, época do ano marcada pelo grande volume de ensaios e festas, a demanda por novos looks e a utilidade do LOC fica ainda mais latente. O app dá às usuárias, por um lado, a possibilidade de estarem na moda gastando pouco e, por outro, a perspectiva de obterem uma renda extra”, afirma Igor Tironi, Diretor de Tecnologia da empresa.

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE (2014), sobre os hábitos de consumo dos brasileiros, a tendência das mulheres é dobrarem seus gastos mensais com moda a cada degrau que sobem na escala social. De acordo com a inglesa Sharps Bedrooms, cada mulher possui em média 107 peças de roupa no seu guarda-roupa, no entanto, ainda assim, é comum ouvir a insatisfação de não ter o que vestir. “As mulheres tendem a acreditar que não possuem roupas suficientes para as diversas ocasiões. Entendendo essa dinâmica, desenvolvemos o LOC, que é uma plataforma de aluguel de moda, de pessoa para pessoa. De forma moderna, utilizamos a tecnologia a favor do social e assim, resolvemos o dilema de quem tem muitas roupas, mas acredita não ter o que usar”, explica Lara Tironi, Diretora Executiva do aplicativo.

Para quem se interessou pelo app e deseja curtir a estação de roupa nova, através da plataforma é possível disponibilizar itens próprios para locação, ver as peças de outras pessoas que estão cadastradas, filtrar o que está buscando, solicitar o aluguel por um período e combinar com a proprietária o fluxo de entrega e devolução, criando assim novos negócios sustentáveis, economia consciente e fontes alternativas de renda para o verão.

