Lollapalooza anuncia show de Aurora, que canta tema de Deus Salve o Rei

Dinamarquesa de 21 anos entra no lugar do rapper Tyler, the Creator; saiba mais sobre Aurora

De repente, um monte de gente começou a se perguntar de quem é a voz de fadinha que canta o tema de abertura da novela Deus Salve o Rei. A música folclórica medieval Scarborough Fair é interpretada pela artista norueguesa Aurora, 21, que foi incorporada de última hora no cast do festival Lollapalooza 2018, de 23 a 25 de março, em São Paulo. Aurora vai substituir o rapper Tyler, the Creator. Ele disse que não vem "por motivos pessoais".

Compositora desde os 9 anos, Aurora Aksnes ganhou mais fôlego na carreira depois que, aos 17 anos, recebeu elogios de Katy Perry, que a chamou de "anjo". Aurora tem oportunidade de agradecer pessoalmente à estrela: "Encontrei Katy algumas vezes, uma delas no Grammy, e ela foi muito legal comigo. É muito tranquila e positiva. Foi legal ver isso", disse Aurora, em entrevista ao G1.

Essa não será a primeira vez no Brasil. Aurora já esteve no país em outubro passado, quando se apresentou no Rio e em São Paulo. As apresentações foram em lugares para não mais que 3 mil pessoas, mas tiveram os ingressos esgotados.



Novela - Aurora está na abertura da novela Deus salve o Rei, da TV Globo, com uma versão da música folclórica Scarborough Fair. O clipe foi gravado nos Estúdios Globo com cenários da novela das 19h, a primeira medieval da emissora.

Aurora já ela lançou faixas como Runaway e Running with the Wolves, vistas mais de 120 milhões de vezes no seu canal oficial do YouTube. A pegada é pop alternativo feminino de outras garotas precoces como Lorde e Halsey.

Sua primeira música, Puppet foi lançada em 2012, quando ela tinha 16 anos. Lucky começou a ser composta quando ela tinha nove anos e terminada aos 12. Running with the Wolves foi feita aos 13.

No palco - Nos shows, Aurora costuma dançar muito e diz que precisa gastar energia. "Preciso de usar tudo o que eu tenho para tentar explicar isso para para as pessoas. É como um oceano dentro de mim. Não consigo controlar minhas mãos", explica.

"O show é enérgico e emotivo. Eu me mexo muito, danço muito. Eu gosto de me sentir livre. Eu espero que as pessoas aí também gostem. Dancem, riem, chorem. É o que a música faz", completa.

Fãs e ETs - Curiosa sobre extraterrestres, ela costuma pesquisar sobre o assunto. "Eu acho que se eu um dia tivesse um veículo, seria uma nave espacial. Sou muito apaixonada pelo espaço. Acho que todos nós viemos de um planeta diferente. Eu gostaria de ser um ET, mas ao mesmo tempo meus pés são muito plantados na Terra", comentou.

A área restrita para fãs do site de Aurora se chama Warriors and weirdos (Guerreiros e esquisitos). O motivo? "Acho legal que meus fãs sejam eles mesmos. Eu quero que 'esquisito' seja visto como uma coisa positiva, e não um motivo para se fazer piada com os outros", justifica.

Os clipes ajudam muito: "Acho que um clipe pode mudar uma música. Eles levam as minhas músicas para um mundo mágico".