Lore Improta confirma fim de namoro com Léo Santana: 'Muita coisa que vocês não sabem'

“Tem muita coisa que acontece por trás que vocês não sabem”. Foi com essas palavras que a dançarina Lorena Improta confirmou, na manhã deste sábado (10), o fim do relacionamento com o cantor Léo Santana.

Os rumores de separação ficaram mais fortes na sexta-feira, quando o agora ex-casal esteve na festa de 40 anos do empresário Marcelo Brito, mas não foi visto junto em nenhum momento. Lore, inclusive, não segue mais o ex-namorado nas redes sociais.

“Não estamos mais juntos. Nós tentamos. Queríamos que vocês entendessem que somos um casal normal, apesar de estarmos na mídia. Isso faz com que as pessoas achem que a gente está fazendo marketing, mas, não, a gente se gosta”, afirmou Lore, em seguidas postagens nos Stories de seu perfil no Instagram.

Aos seguidores, ela pediu ‘compreensão’ pelo momento em que os dois estão vivendo. Reforçou, mais de uma vez, que o casal ‘tentou’, mas que, como muitos, o relacionamento não deu certo.

Antes disso, ela tinha explicado que fez a revelação porque muitos fãs estavam fazendo perguntas. “Me vejo no direito de vir aqui conversar com vocês sobre o relacionamento meu e do Léo”.

Ela disse, ainda, que agora seria o momento de deixar ‘Deus no comando’ de sua vida. “Só Deus sabe de tudo. Ele faz tudo, manda em tudo. Então, vou aqui fazer meu trabalho, falando com vocês bastante, sendo essa menina moleca mesmo e espero que continuem aqui comigo me acompanhando”, completou.

O anúncio do término vem pouco depois de o casal ter feito uma viagem pelos Estados Unidos.

Segunda vez

Em dezembro de 2017, o casal terminou pela primeira vez. Na época, a própria dançarina comunicou a separação, também por meio dos Stories do Instagram.

Lorena compartilhou com os fãs que a decisão não havia sido tomada por ela, já o cantor Léo Santana decidiu não se pronunciar sobre o assunto logo no início, mas, depois de alguns dias, o gigante divulgou que a decisão dele foi por uma questão íntima, que só envolve o casal.

Pouco depois, ainda em dezembro, no Festival de Verão, em dezembro de 2017, Léo Santana anunciou a volta com a loira e ainda falou sobre a vontade de aumentar a família e subir no altar com Lorena Improta.