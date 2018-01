Lore Improta lança coreografia com Sheila Carvalho; assista

Artistas dançam ao som da música 'Bumbum Carente', da banda Parangolé

Lore Improta, em parceria com Sheila Carvalho, lançou a coreografia da música 'Bumbum Carente' na tarde desta sexta-feira (19). A música é da banda Parangolé, da qual o marido da ex-dançarina do É O Tchan, Tony Salles, é vocalista. O vídeo, que foi lançado há duas horas no Youtube, já possui mais de cem mil visualizações.

Esta é a segunda parceria de coreografia lançada por Lorena Improta. Em dezembro do ano passado, ela, Léo Santana, Xandy e Carla Perez dançaram juntos no clipe da música 'Hipnotizou'.

Veja o vídeo: