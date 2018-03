Luan celebra estreia como profissional: 'um sonho'

Jovem de 19 anos fez seu primeiro jogo como profissional no triunfo de 2x1 contra o Jacobina

O jogo de domingo (4) tem tudo para ser apenas mais um para o torcedor do Vitória. Válido pelo Campeonato Baiano, time já com um pé na semifinal, o Jacobina como adversário. Resultado normal: 2x1 para o Leão, classificado para a segunda fase com uma rodada de antecedência. Aparentemente, nada que marque tanto assim ou fuja do tradicional. Mas, para uma pessoa, foi o jogo mais importante dos últimos tempos. Foi nessa partida que o meia-atacante Luan, de 19 anos, fez sua estreia pelo profissional.

"Foi uma estreia sonhada. Era um sonho jogar profissionalmente. Agradeço pela oportunidade que o professor Mancini me deu, e ao grupo também, que me deu muita força. Nunca tinha jogado com tantas pessoas assim no estádio. Sensação diferente. A diferença também é que no profissional tem mais força, mais difícil, tem que se esforçar mais, principalmente se você não tem essa força", conta ele, que entrou no intervalo da partida, no lugar de Jhemerson.

Agora, Luan vive a expectativa de ganhar nova chance no time. Uma possibilidade é que ele jogue na quarta-feira (7), contra o Fluminense de Feira, às 21h45, já que o técnico Vagner Mancini adiantou que pretende poupar alguns titulares.

"(Ser titular) É o sonho de qualquer jogador que sai da base. Mancini é um cara que gosta de utilizar a base. Se não me engano foram cinco utilizados da base este ano. Aproveitar ao máximo a oportunidade que ele der, tentar se doar ao máximo para que as coisas deem certo", comentou Luan, que se destacou em janeiro, quando foi artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com seis gols.