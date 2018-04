Luan diz que trocaria primeiro gol por triunfo no clássico Ba-Vi

Atacante de 19 anos entrou no segundo tempo e fez o único gol do Vitória no duelo

Autor do gol que deixou o Vitória bem vivo na disputa pelo título do Campeonato Baiano, o atacante Luan comemorou o seu primeiro gol como profissional, mas lamentou a derrota no clássico para o Bahia, neste domingo (1º), na Fonte Nova. Ao final da partida, o garoto de 19 anos afirmou que trocaria o tento por um placar positivo em favor do rubro-negro.

"Estava pensando aqui agora. Por mim nem faria o gol, e o Vitória sairia com 4x0. A gente lutou bastante. Agora é trabalhar essa semana para domingo sair de lá com o título. A gente queria sair vencendo, não deu. O Bahia conseguiu fazer dois gols. Agora, no Barradão, é decisão", disse Luan.

Quem também lamentou o resultado negativo foi o lateral-direito Lucas. Segundo ele, o time teve dificuldade para explorar os contra-ataques. "Tem outro time do outro lado que também é competente, tem bons jogadores. Nós tentamos alguns contra-ataques para sair na frente, não conseguimos. Não foi o jogo que a gente imaginava, mas agora é levar para o Barradão, ganhar e sair com o título", explicou o lateral.

Com a derrota por 2x1 para o Bahia, o Vitória precisa vencer por qualquer placar no próximo domingo (8), às 16h, no Barradão, para erguer o troféu. Já o tricolor, que conseguiu reverter a vantagem, joga por um empate para ser campeão.