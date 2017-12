Luan Santana leva público ao êxtase no Festival Virada Salvador

Cantor anunciou que vai gravar o novo DVD dele em Salvador

Luan Santana ainda nem tinha chegado à Arena Daniela Mercury, para o show no Festival Virada Salvador, mas as fãs dele já estavam lá, de prontidão. Eram cartazes, faixas, camisetas e até uma placa: ‘Meteorinhas do Luan’. A galera foi preparada mesmo para o show do cantor que é uma espécie de muso, divo entre as adolescentes.

A estudante Jaiane Santana, 16 anos, bateu recorde. Ela saiu da cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador(RMS), onde mora, e passou 3 horas no ônibus para chegar a Salvador. “Sou fã dele há nove anos e já sofri preconceito até da família por ser fã dele, mas agora passou”. Jaiane tenta explicar o sucesso do cantor entre os fãs. “Ele faz sucesso por causa do talento dele, do caráter dele. Eu não tenho nem palavras, ele é simplesmente um ano na minha vida”, diz.

Se a família da estudante de Valença não apoiava, teve quem fosse para o Festival ontem só para levar a filha. “Minha filha enche meu saco desde os oito anos de idade para ver o show de Luan Santana. Hoje (ontem) eu consegui, cheguei aqui 13h”, conta, aos risos, a assistente social Evanira de Fátima, 54, que levou a filha Nicole Menezes para a festa.

Se antes do show os fãs do sertanejo já se espalhavam pela Arena Daniela Mercury com faixas e cartazes, quando o show começou a turma foi ao delírio. “É a 5ª vez que venho para um show de Luan! Venho para todos os dias do festival, mas esse com certeza é o mais especial”, disse a estudante Luciele Andrade, 18, dona da placa das ‘Meteorinhas do Luan’, com a amiga Andrea Souza, 18.

Emoção

Com tanto carinho, Luan Santana caprichou na escolha do set list. Além de cantar sucessos do novo álbum, ‘1977’, o artista trouxe para a capital baiana as principais músicas de sua carreira.

O resultado foi que o público fiel do artista sul-mato-grossense cantou em coro todas as músicas e transformou a arena Daniela Mercury, completamente lotada, em um verdadeiro coral.

A emoção foi tanta que, ao perceber a participação calorosa dos fãs, Luan parou e pediu uma salva de palmas para a galera. Na plateia, o público majoritariamente jovem se aglomerou na frente do palco para acompanhar a apresentação.

<br />

Fãs da capital baiana, de outras cidades da Bahia e até de outros estados vieram a Salvador só para ver Luan Santana, que fez a sua última das cinco apresentações em Salvador este ano. A estudante Denise Cerqueira, 21 anos, por exemplo, veio de Feira de Santana só para ver o cantor, de quem é fã há nove anos. Ela acompanhou o início da carreira de Luan e diz que já foi a 15 shows dele na Bahia, entre gratuitos e pagos. O primeiro, ela recorda, foi em 2011 no Festival de Verão.

“Meus amigos me perguntam o que vejo nele e eu respondo que vejo coração, sentimento. As músicas dele falam sobre um amor que é muito bonito e tocam o coração”, diz ela, que chorou quando o artista cantou Amar Não É Pecado.

No embalo da emoção do público, Luan anunciou que vai gravar o novo DVD dele em Salvador - acabou atendendo a pedidos de fãs, que levaram uma faixa pedindo pela gravação aqui e prometeram uma surpresa ao cantor.

O show também teve momento sofrência, quando Luan cantou Eu Não Merecia Isso, do álbum Acústico, também entoada pelos fãs. “Essa é para você que saiu de casa com o coração sofrendo com saudade dele ou com saudade dela”, disse. O cantor ainda ganhou um urso de pelúcia jogado por uma fã. “Eu gosto de fazer música com verdade. Quando está dentro da gente as pessoas acabam sentindo. Desde Meteoro, tanta coisa aconteceu. Eu amadureci tanto e os fãs amadurecem comigo”, disse, sobre o carinho dos fãs.

Para 2018, Luan falou de projetos. “Eu prometo dar o meu melhor em 2018 e que possa ser um ano ainda melhor. Estamos com alguns projetos lindos”, disse. Ele ainda comentou uma possível parceira com a cantora Pabllo Vittar. “Acho muito legal o que ela vem fazendo. É histórico, surpreendente. Já andamos conversando e tomara que saia alguma coisa juntos”, disse.

Balanço

O prefeito ACM Neto (DEM) fez um balanço positivo do festival até o momento. “Agradeço a presença de todos vocês, é o segundo dia do nosso festival, muito bacana também, um sucesso”, disse.

*Colaborou Rafaela Fleur