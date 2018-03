Luan Santana rebate crítica ao novo visual: 'Fui humilhado'

Chateado, cantor falou o quanto o comentários o deixaram triste

O cantor Luan Santana usou as redes sociais para fazer um desabafo aos comentários que os fãs e internautas fizeram sobre seu novo visual. O sertanejo, que adotou um corte estilo moicano com mechas loiras, postou três vídeos neste sábado (17) falando de seu aniversário e agradecendo o carinho dos fãs. Em um dos depoimentos, ele comenta que está emotivo.

Para a surpresa do sertanejo, muitos internautas começaram a fazer piada com o penteado novo e fazer comparações. Chateado, ele postou uma textão falando sobre o quanto o comentários o deixaram triste.

"Ontem passei por momentos difíceis. Me senti como um estranho neste planeta cruel. Fui humilhado e feito de gato e sapato, e tudo isso por causa de um penteado que não me favoreceu. Logo eu, que sempre acertei em cheio em todos os penteados que tive...fui comparado a personagens da nossa cultura popular brasileira e chamado de cebola ambulante (veja o stories e entenda o porquê)".

No stories, o cantor publicou um print de umas das imagens que recebeu: uma montagem mostra a foto dele e o Cebolinha, personagem da Turma da Mônica. "Sofri. Tanto que hoje, ao acordar, resolvi pôr a cara no sol e mostrar que tudo na vida depende de um ponto de vista e de uma boa dose de condicionador. Quero que você pare o que está fazendo agora e reflita um pouco o mal que me causou. Bullying é um assunto sério que precisa ser discutido. Desculpe o desabafo", concluiu usando a hashtag #OsHumilhadosSeraoExaltados.

Foto: Reprodução

Muitos seguidores apoiaram o ídolo e deixaram mensagem de conforto. "Eu fiquei triste pelo que li. Sofri muito bullying na escola e sei como é difícil, mas não vem ao caso. O fato é como as pessoas se sentem no direito de julgar, criticar e ofender um corte de cabelo que nem está na cabeça de quem ta criticando. Espero que quem o ofendeu leia o texto e reflita", comentou uma seguidora. "Força Guerreiro", escreveu outra.