Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar vão gravar música juntos

Artistas venceram a promoção da Coca-Cola e vão gravar hit; clipe deve sair em maio

Os cantores Luan Santana, Simone e Simaria e Pabllo Vittar são os vencedores do projeto #FanFeat Coca-Cola e irão gravar um hit com videoclipe juntos. A parceria terá música assinada por Dudu Borges e Brabo Music e clipe sob direção de Bruno Iglotti, que também esteve à frente do filme da campanha, no ar desde o final do ano passado. O lançamento do clipe está previsto para maio.



“Agora temos uma grande responsabilidade de criar e produzir esse hit. O resultado inaugura uma nova forma de juntar marca, artistas e sociedade em um movimento que celebra a união e a cultura popular brasileira”, afirma Conrado Tourinho, gerente sênior de Comunicação e Marketing Integrado da Coca-Cola Brasil.



Lançadas no fim do ano, as embalagens da marca estampavam a imagem do rosto de cada um dos nove artistas participantes e um trecho de suas músicas: Anitta, Luan Santana, Ludmilla, Pabllo Vittar, Projota, Simone e Simaria, Solange Almeida, Thiaguinho e Valesca. Cada embalagem era um voto em potencial. Para participar do projeto, com campanha assinada pela J.Walter Thompson e promoção desenvolvida pela Bullet, bastava comprar, acessar o site e escanear a lata e votar. Os três mais votados, além de gravarem uma música inédita e um videoclipe, serão as estrelas de um show exclusivo ao final da campanha.