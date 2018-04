Luan se encanta com torcida: 'Imagine como não vai estar domingo'

Atacante viu as filas para comprar ingresso no Barradão quando chegou para treinar

Autor do único gol rubro-negro no primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, Luan ainda não sabe se será titular no clássico do próximo domingo (8), mas já começou a experimentar as emoções da decisão. Formado na base do Vitória, o atacante de 19 anos terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título como profissional e ficou impressionado ao passar pelas bilheterias do estádio na chegada à Toca do Leão, nesta terça (3), quando o elenco iniciou os preparativos para a final.

“Eu vi que a fila estava gigantesca, quatro ou cinco dias antes do clássico. Imagine como não vai estar esse estádio no domingo. O Barradão vai estar lotado”, projeta o jogador. “Isso aí é paixão. Futebol é além das quatro linhas, envolve muita coisa. A gente tem que valorizar muito isso. Tem que valorizar bastante e colocar o coração na ponta da chuteira”.

Nesta terça, primeiro dia de vendas, o lote promocional com 3.294 ingressos a R$ 10 esgotou em menos de três horas, o que fez a diretoria prorrogar a promoção até as 18h. Certeza de que Luan contará com o apoio da nação rubro-negra em mais um clássico de torcida única. No domingo passado, ele marcou o primeiro gol como profissional diante de 39.675 torcedores do Bahia, na derrota por 2x1, na Fonte Nova. Começou entre os reservas, mas deixou o banco para diminuir a desvantagem do Vitória. Graças ao gol dele, qualquer triunfo dá o título ao Leão.

“A confiança está lá em cima, até porque a gente tem uma boa equipe. A gente fez um bom jogo lá na Fonte Nova, contra o bom time do Bahia, contra 40 mil torcedores, é difícil pra caramba. Tivemos que manter o emocional lá em cima. Estou bem confiante. Acho que a gente vai fazer uma excelente partida, sair com a vitória e dar esse título para a torcida”, disse.