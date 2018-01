Luandre abriu 20 mil vagas só em 2017

por Lucy Barreto

Os números do mercado de trabalho mostram o início de uma reação, após melhora da economia brasileira. A consultoria Luandre confirma esse movimento. No balanço da empresa, 2017 teve 15% de aumento no número de contratações em relação a 2016. Foram 20 mil vagas só no ano que passou. As vagas temporárias também cresceram e chegaram a quase 30% de incremento, impulsionadas pelas contratações para o Natal, que tiveram o incentivo do aquecimento do mercado e a nova Lei de Temporários. E a expectativa para este ano também é boa, já que muitos trabalhadores contratados como temporários devem ser efetivados entre janeiro e fevereiro.



Seleção para professores

A unidade Salvador da faculdade Uninassau está com inscrições abertas para a seleção de professores nas áreas de Saúde, Ciências Humanas e Exatas. Os selecionados vão trabalhar na unidade da Pituba em diversos cursos de graduação. Os interessados devem enviar o currículo até sexta-feira (5) para o e-mail: fabiane.santana@mauriciodenassau.edu.br.