Lucas é eliminado do BBB18: 'só quero abraçar minha mulher'

Noiva do ex-BBB não esteve presente no paredão. Segundo a mãe do eliminado, trabalho não liberou

Lucas foi o quinto brother a sair do BBB18. Eliminado do BBB18 com 49,92% dos votos, o brother recebeu abraços dos colegas de confinamento e alguns se emocionaram na despedida. Um deles foi Mahmoud que chorando disse: "Desculpa". Breno também chorou muito na despedida de Lucas. Na área externa, o brother se despediu de Jéssica. "Não era para ser meu, era para ser seu", disse abraçando e dando um beijo na testa da sister.

O empresário disputava lugar na casa com Caruso e Diego. Do lado de fora ele garantiu Jéssica na disputa da liderança da semana.

Antes da eliminação, Tiago Leifert havia pedido para Jéssica para deixar uma mensagem para Lucas, caso o brother fosse eliminado. A sister disse que a amizade dos dois seria para sempre: "A gente só se entende com o olhar". Após a saída de Lucas, Jéssica chorou muito no gramado. "Eu não estou entendendo mais nada", questionou a sister, que foi consolada por Diego.

No palco a surpresa: a noiva de Lucas, Ana Lúcia, não estava presente. Ele recebeu os abraços da família. Chorando, ele recebeu a notícia. "Ela não veio. O trabalho dela não deixou", diz a mãe do eliminado.

Para o apresentador Tiago Leifert, o empresário comentou a saída. "Eu não tenho o que falar, Tiago. Eu só quero abraçar minha mulher", disse. Lucas continua falando sobre Ana Lucia. "Ela é a mulher que eu mais amo nessa vida e eu tenho consciência que eu errei", completou.

Pela manhã, Lucas acreditava que não seria eliminado. “Minha mãe fala que tem um anjinho lá no céu que fala amém para tudo que você fala, então, escolhe as coisas que você falar. Por isso, que eu sei que eu vou ficar e você também”, disse para Diego.

No entanto, antes do resultado do paredão, ele chegou a simular sua saída do programa. Com a mala na mão disse: "Amor, obrigado por ter vindo", bricou.