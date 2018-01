Luiz Caldas recebe Geraldo Azevedo e Pepeu Gomes hoje na Concha

Maestro Carlos Prazeres completa trio de convidados na edição de cinco anos do Projeto Verão Luiz Caldas

Quem quiser participar da comemoração de cinco anos do projeto de verão de Luiz Caldas e, de quebra, ainda cantar parabéns para o anfitrião da festa - que completou 54 anos nesta sexta (19) - terá uma oportunidade única neste domingo (21). O projeto, que se destaca por realizar encontros musicais marcantes, terá apresentação única esse ano. A Concha Acústica será o palco dessa festa que também vai receber Pepeu Gomes, ao lado de Geraldo Azevedo e do maestro Carlos Prazeres.

Prazeres é um dos convidados da noite

(Foto: Andreia Russi/Divulgação)

A noite começa às 18h já em clima de Carnaval com a banda Habeas Copos, que comemora 40 anos. “Só tenho alegrias colhidas nesse projeto tão bonito. É muito difícil manter uma tradição de evento aqui nem Salvador e a gente está conseguindo. Vamos nos divertir muito nessa noite e comemorar num lugar especial com show muito bem montado. Pra mim é um momento maravilhoso. Vai ser só alegria para todos que estarão lá e também para os meus convidados”, antecipa Luiz.

Há cinco anos o artista cumpre o feito de lançar um álbum mensal no seu portal, passeando pelos mais variados estilos musicais. Canções do álbum que será lançado no mês de fevereiro, Primeira Pipoca no Terreiro, serão tocadas no show. Também não vão faltar as clássicas dos seus 40 anos de carreira.

Geraldo Azevedo vai tocar um pouco da sua obra

(Foto: Dário Gabriel/Divulgação)

Amizade e admiração mútua irão embalar as participações dos convidados. O violonista, cantor e compositor Geraldo Azevedo vai mostrar um pouco da sua obra, construída em 50 anos de carreira. No repertório, hits como Taxi Lunar e outras músicas que reverenciam ritmos regionais, como Morena Linda Flor (ouça abaixo).

Pepeu Gomes promete tocar trabalhos marcantes dos 40 anos de carreira, além de sucesso do álbum Acabou Chorare. Confira um trecho de apresentação da canção que dá nome ao disco.

Já o maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), Carlos Prazeres, irá acompanhar Luiz Caldas em uma das suas canções tocando o instrumento de sopro oboé.

Serviço

O quê: Verão Luiz Caldas – 5 Anos

Quando: 21 de janeiro (domingo)

Onde: Concha Acústica do TCA

Horário: 18h

Ingressos:

Pista: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) Camarote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Vendas: Bilheteria do TCA, SAC Shopping Bela Vista e SAC Shopping Barra