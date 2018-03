Por Giuliana Mancini

O grafiteiro Anderson Artes acaba de dar um look novo ao Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Ele criou desenhos pelo espaço no clima do Rei do Baião, escolhido como homenageado da decoração junina do lugar.

Uma das obras criadas por Anderson no Armazém Hall

(Foto: Divulgação)

“Gosto de Luiz Gonzaga desde pequeno. Minha família sempre ouvia e eu herdei isso deles”, diz. “Além disso, me inspirei no próprio São João e nas cidades do interior, como Castro Alves”. O décor temático ficará até julho.