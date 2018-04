Luiza Possi convida Fátima Bernardes ao vivo para ser madrinha de seu casamento

Cantora fez o pedido durante o 'Encontro' desta terça-feira (17)

A cantora Luiza Possi aproveitou a presença no 'Encontro' desta terça-feira (17) para fazer um convite especial para Fátima Bernardes: ser madrinha de seu casamento com o diretor da Globo Cris Gomes. "Eu te convido oficialmente para ser madrinha do meu casamento. É sério", disse a loira, que teve a confirmação da apresentadora: "aceito! Muito linda".

Luiza Possi convida Fátima Bernardes ao vivo para ser madrinha

Luiza relembrou no bate-papo que o pedido de casamento saiu após sete meses de relacionamento. "Foi um momento muito especial. Aconteceu no dia do aniversário dele, 30 de dezembro, e um lugar muito especial para gente, que é Santo André, na Bahia. Estava eu, minha mãe e meu tio Zé, que é meu tio/pai. Ele chamou a gente num canto e falou assim: 'Olha, eu queria a permissão de vocês para cuidar da Luquinha de vocês. Eu queria, realmente, ser essa pessoa'. Eu nunca esperei isso na vida!", afirmou.

A cantora, que conheceu o diretor nos bastidores do quadro Show dos Famosos, do 'Domingão do Faustão', ainda adiantou a data da cerimônia, mas não se mostrou ansiosa para o momento. "A gente vai casar no dia 19 de janeiro. E eu nunca pensei nessas coisas. Não tenho ideia ainda, não estou planejando. Não tem lista de casamento (risos). Eu queria casar de pijama, sabe? Tipo, ir lá e casar (risos)", brincou.