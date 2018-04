Lula chora e grava vídeo para ser divulgado após prisão: 'não tenho medo do que vem no futuro'

Várias pessoas que estavam na sala de gravação também foram aos prantos junto com o ex-presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou locução para um vídeo de animação produzido pelo PT que será divulgado depois que o ex-presidente estiver preso. Segundo pessoas que acompanharam a gravação, os trabalhos foram interrompidos diversas vezes. A cada frase a voz do petista ficava embargada. Em ao menos uma dessas vezes Lula chorou.

Quem presenciou a cena atribuiu o choro ao tom emotivo da animação na qual Lula, em primeira pessoa, conta sua história desde a fuga da fome em Pernambuco em um caminhão pau-de-arara ao lado da mãe, dona Lindu, e cinco irmãos, até a trajetória como líder sindical, a fundação do PT e a chegada à Presidência da República.

“Não tenho medo do que vem no futuro”, diz Lula no vídeo.

Várias pessoas que estavam na sala de gravação também foram aos prantos junto com o ex-presidente.

Diversos parentes de Lula estiveram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta sexta-feira. Entre eles os irmãos Frei Chico, Vavá (em uma cadeira de rodas devido a uma perna amputada em decorrência de diabetes) e Maria. Os filhos Fábio Lula e Lurian também estavam com o pai e passaram a madrugada dormindo com ele.

Ex-companheiros da direção do sindicato como Jair Menegheli, Djalma Bom, Vicentinho e Devanir Ribeiro também estiveram no local.

Mais de 15 horas depois de esgotado o prazo para se entregar à Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula continua no sindicato, na rua João Basso, São Bernardo do Campo. Ele chegou ali pouco depois das 19h desta quinta-feira, 5, menos de duas horas depois de ser informado sobre o decreto de sua prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato.

Moro deu a Lula prazo para se entregar ‘voluntariamente’ à PF até as 17 horas de sexta-feira. O petista ignorou e se deslocou até a sede do sindicato onde comandou as greves históricas dos anos 1970 e, depois, a criação do PT. Lula passou o dia inteiro no sindicato ao lado de membros do partido.