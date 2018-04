Lula decide não se entregar à Polícia Federal

Defesa do ex-presidente vai aguardar decisão do STJ sobre novo habeas corpus; Moro veda a utilização de algemas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não se entregar à Polícia Federal como determinou o juiz Sérgio Moro. O prazo para a apresentação é até às 17h desta sexta-feira. Na ordem, fica "vedada a utilização de algemas em qualquer hipótese".

De acordo com informações do site O Globo, aliados informaram que a intenção é fazer com que a PF cumpra o mandado de prisão na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, onde Lula está desde a noite de quinta-feira (05). No local será montado um corredor humano.

Ainda de acordo com o site, militantes petistas, sem-teto, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais querem montar uma cena que "entre para a História".

Os petistas tem preocupação de como vai ocorrer o ato e refutam violência para que não prejudique a imagem de Lula na repercussão da prisão.