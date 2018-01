Lula diz estar tranquilo com julgamento: 'Tenho certeza que não cometi nenhum crime'

Ex-presidente acompanha julgamento da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar tranquilo com o julgamento do recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é realizado nesta quarta-feira (24) em Porto Alegre, e espera que a decisão dos juízes seja toda a seu favor.

"Estou tranquilo, tenho certeza que não cometi nenhum crime, e a única decisão é eles por 3 a 0 dizer que o juiz Moro errou ao dar a sentença", disse Lula durante discurso na manhã desta quarta-feira na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

"Se vai acontecer ou não eu não sei, mas a única coisa certa e justa seria isso. Se não acontecer teremos muito tempo pela frente para tentar mostrar o equívoco e as mentiras contadas contra o PT e o Lula", disse Lula.

Ele chegou por volta de 10h10 para acompanhar o julgamento. Um telão foi instalado no auditório do sindicato para os simpatizantes acompanharem a transmissão.

Lula disse que tem muita tranquilidade para enfrentar as adversidades. "O que está acontecendo comigo é muito pouco diante daquilo que está acontecendo com milhões de desempregados", afirmou. "Milhões de pessoas que foram massacradas e que ainda não compreenderam o que vai acontecer com a reforma trabalhista e que serão sacrificadas com a reforma da Previdência."

O ex-presidente disse que o povo brasileiro ficou anestesiado. "Tiraram o PT, tiraram a Dilma e agora vocês estão concordado da anestesia, o povo brasileiro tá acabando o efeito da anestesia e está descobrindo que eles não fizeram uma cirurgia pra melhorar, eles estão vendendo agora parte do nosso corpo. Eles estão vendendo a Petrobras, eles estão vendendo a Eletrobras, eles querem desmontar o BNDES, eles querem desmontar o Banco do Brasil, eles querem desmontar a Caixa Federal para que os bancos públicos deixem de existir. E se não existir banco público, o Brasil vai ficar na mão de banco privado e se ficar só banco privado eles não vão ter nenhum interesse de fazer política de desenvolvimento que somente o Estado é que tem competência pra fazer."

Ele falou por cerca de 15 minutos até passar a palavra para outros líderes sindicais. Ao finalizar seu discurso, Lula disse que "um dia alguem vai voltar e alguém vai transformar esse país em um motivo de orgulho".