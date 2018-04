Lula diz que continua desafiando a Lava Jato em carta

"Como todo inocente fica indignado quando é injustiçado."



Em primeira manifestação desde que foi preso para início de cumprimento da pena de 12 anos e um mês, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que continua desafiando a Operação Lava Jato a provar o "crime que alegam" que ele cometeu. Em carta divulgada pelo PT e lida no acampamento montado no entorno da Polícia Federal, onde está detido há dez dias, o petista afirma que está "tranquilo, mas indignado".

A "Carta do presidente Lula ao acampamento Lula Livre em Curitiba" foi tornada pública pelo PT e pela presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que no início da noite desta segunda-feira, 16, leu o documento aos apoiadores - acampados em vigília nas ruas do entorno da PF desde que ele foi preso, no dia 7.

"Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi", registrou Lula. A carta teria sido ditada pelo petista e escrita pelo advogado.

"Continuo acreditando na Justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado como todo inocente fica indignado quando é injustiçado "

O documento foi lido pela presidente do partido, que tenta visitar o ex-presidente no cárcere. "Eu tenho me comunicado com o presidente de forma escrita através do advogados porque não consegui visitá-lo", disse Gleisi.

Segundo ela, a carta foi escrita a pedido de Lula e entregue via advogados para ela para ser lida no acampamento.

"Eu ouvi o que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela resistência e presença de vocês neste ato de solidariedade."

Lula registra: "Tenho certeza que não está longe o dia em que a Justiça valerá a pena. Na hora em que ficar definido que quem cometeu crime seja punido. E que quem não cometeu seja absolvido".

E encerra: "Grande abraço e muito obrigado. Luiz Inácio Lula da Silva".

