Lula dormiu tranquilamente e não foi maltratado por policiais, afirma PT

Na nota, o PT informa o endereço da sede da superintendência e pede que os apoiadores enviem cartas ao ex-presidente

Em sua primeira noite preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula dormiu tranquilamente e não foi maltratado pelos agentes do local, segundo nota divulgada neste domingo (08) pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

"Continua sereno e tranquilo. Sua força vem do carinho do povo e ela alimenta de volta esse sentimento", afirma a nota.

O PT informou que após chegar ao local, às 22h de sábado (07), ele ainda passou um período na companhia do advogado Cristiano Zanin Martins. Na nota, o PT informa o endereço da sede da superintendência e pede que os apoiadores enviem cartas ao ex-presidente.

"O juiz Sergio Moro, os procuradores da Operação Lava Jato e os policiais federais de Curitiba pensaram que seriam os carcereiros de Lula, mas na verdade vão ser os carteiros do povo brasileiro para o maior símbolo da luta popular que já existiu no Brasil", diz o comunicado.

Confira a nota na íntegra a nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores:



1. Lula cumpre decisão judicial e passou da condição de vítima de perseguição judicial para a de preso político. Ele chegou a Curitiba às 22h e quando o helicóptero que o trazia pousou na sede da Polícia Federal já havia mais de mil pessoas lá para apoiá-lo, enquanto cerca de 60 militantes do ódio o hostilizavam no local.

2. O ex-presidente Lula ficou na companhia do advogado Cristiano Zanin Martins durante um longo período. Ele dormiu tranquilamente e não foi maltratado pelos agentes do local. Continua sereno e tranquilo. Sua força vem do carinho do povo e ela alimenta de volta esse sentimento.

3. A vigília em Curitiba de apoio ao maior presidente da nossa história será permanente. Já estão sendo agendadas visitas de líderes internacionais. Até o dia em que Lula for solto, milhares de pessoas passarão todos os dias pelo local que Sérgio Moro esperava que ficasse conhecido apenas como a cidade onde Lula cumpriu pena, mas na verdade se tornará um marco de peregrinação para todas as pessoas do Brasil e do mundo que lutam por justiça, democracia e pelo respeito aos direitos fundamentais.

4. Essa imagem – de milhares de pessoas expressando a solidariedade a um preso político na frente do local onde ele cumpre pena de forma ilegal e ilegítima – escapou aos cálculos do juiz Sérgio Moro, o mesmo que, durante uma palestra de uma hora na Câmara dos Deputados, citou os Estados Unidos 15 vezes. Para tristeza dos interesses ianques e da direita fascista do Brasil, Sérgio Moro transformou Lula num mártir vivo, num símbolo do que as elites são capazes de fazer para impedir que o povo seja tratado com respeito e dignidade pelos governantes.

5. Por falar em fascismo, a Polícia Federal mostrou a sua truculência na mesma hora em que o helicóptero com Lula pousava. Mais de duas dezenas de pessoas – inclusive crianças e idosos – se feriram com o ataque da PF com bombas de gás. Há toneladas de vídeos e fotos na Internet que expõem ao mundo o nível de violência da polícia brasileira. Foi registrado boletim de ocorrência no 4º Distrito Policial de Curitiba e a seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar o inquérito que será aberto na segunda-feira para apurar o caso.

6. Às 15h de hoje, em Curitiba, será realizada uma entrevista coletiva – com transmissão ao vivo pela Internet – sobre a violência da PF contra a vigília e outros assuntos relacionados à defesa de Lula.

7. Ao longo do dia são esperadas muitas caravanas de apoiadores de Lula vindas de várias cidades ao redor de Curitiba. Somente do estado de Santa Catarina já estão confirmadas mais de mil pessoas.

8. O juiz Sérgio Moro, os procuradores da Operação Lava-Jato e os policiais federais de Curitiba pensaram que seriam os carcereiros de Lula, mas na verdade vão ser os carteiros do povo brasileiro para o maior símbolo da luta popular que já existiu no Brasil. Cartas para o Lula podem ser enviadas ao seguinte endereço:

Superintendência Policia Federal

Para Luiz Inácio Lula da Silva

R. Profa. Sandália Monzon, 210 – Santa Cândida, Curitiba/PR

CEP: 82640-040