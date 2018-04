Lula quer se entregar amanhã após missa para Marisa, diz jornal

Ex-primeira-dama faria 68 anos amanhã e será homenageada

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende se entregar à Polícia Federal em São Paulo, neste sábado (7), depois da missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela faria 68 anos amanhã. A informação é do jornal Estado de S. Paulo, que diz que os advogados do petista já informaram a decisão à cúpula da Segurança Pública. As negociações para entrega de Lula continuam.

Desde ontem, a Polícia Federal negocia com a defesa de Lula termos para que ele se entregue. Do lado da PF, o responsável é o delegado Igor Romário de Paulo, chefe da Lava Jato em Curitiba.

Lula tinha até 17h de hoje para se entregar após o mandado de prisão do juiz federal Sergio Moro. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. A PF não faz prisões após 18h, mas caso o ex-presidente decida se entregar à noite, será preso em São Paulo para em seguida ser levado para Curitiba. Um avião da PF está no Aeroporto de Congonhas de prontidão.