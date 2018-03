Lusaca e Cajazeiras FC fecham parceria no futebol feminino

Atual campeão baiano estreia na Série A2 do Brasileiro no dia 26, contra o UDA, de Alagoas, em Pituaçu

Atual campeão baiano de futebol feminino, o Lusaca, de Dias D'ávila, fechou uma parceria com o Cajazeiras Esporte Clube para a disputa do Campeonato Brasileiro A2 em 2018. Assim, a equipe usará o nome Lusca/Cajazeiras, além do uniforme do time soteropolinato, já na estreia na competição nacional, contra o UDA, de Alagoas, no dia 26, às 15h30, em Pituaçu.

A comissão técnica da nova equipe já foi definida e terá Francisco Cardoso, o Quinho, como técnico, além da ex-jogadora Solange Bastos, como auxiliar técnica, e Mário Augusto, como coordenador.

O Lusaca conquistou seu primeiro título estadual feminino em novembro, ao superar o Jequié na final. A equipe era formada, em boa parte, por ex-jogadoras do São Francisco, além do coordenador Mário Augusto, que foram desligados da equipe em meados de 2017, após uma campanha ruim no Brasileiro.