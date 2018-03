Lusaca vence alagoanas e vai à fase de grupos do Brasileiro A2

Baianais venceram por 1x0, gol de Miúda, na tarde desta segunda (26), em Pituaçu

Atual campeão baiano, Lusaca estreou nesta segunda (26), no estádio de Pituaçu, pela Série A2 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A equipe começou bem e, ao vencer por 1x0, eliminou o UDA, de Alagoas. Com o resultado, o time garante vaga na fase de grupos do torneio nacional. A responsável pelo gol que manteve a equipe viva na competição foi Miúda, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Na fase de grupos, os 13 times classificados na fase preliminar juntam-se a Grêmio e Vitória, rebaixados no Feminino A-1 de 2017, e XV de Piracicaba, participante melhor posicionado no estadual da federação número 1 do ranking da CBF, no caso, a Federação Paulista.

Disputada em turno único, as equipes formarão dois grupos de oito clubes cada. Os dois melhores times cada grupo avançam para as semifinais, em mata-mata, e depois para a final, até ser conhecido o campeão.