Lutador de MMA é assassinado na frente da mulher e do filho em Belém

Adriano Mamute estava em casa quando homens armados invadiram o local na madrugada desta terça-feira (03)

O lutador de MMA (do inglês Mixed Martial Arts), Adriano Sylberth Santana Pereira, de 29 anos, foi assassinado na frente da mulher e do filho de nove anos na madrugada desta terça-feira (03) dentro da sua própria residência, localizada no distrito de Outeito, em Belém.

De acordo com o G1, a Polícia Civil informou que a vítima estava em casa em companhia da família quando, por volta de 22h30, os bandidos bateram na porta dos fundos da residência. Adriano foi abrir a porta e acabou se deparando com três homens, com rostos cobertos por camisas e armados.

Adriano correu para o quarto, onde estavam a companheira e filho dele, mas foi perseguido pelos indivíduos, que, ao chegarem ao quarto, foram em direção a Adriano, que lhes pediu calma, mas foi atingido com um tiro no rosto. A vítima caiu no chão ainda com vida.

Os criminosos pediram os aparelhos celulares de Adriano e da companheira. Eles pegaram o aparelho da companheira de Adriano e já estavam saindo da casa, quando perceberam que a vítima ainda estava viva e voltaram para aplicar golpes de faca no peito da vítima que morreu no local.

Ainda conforme o site de notícia, a Polícia Civil informou que além de lutador com trinta lutas no cartel, Adriano era eletricista naval e tinha emprego fixo. A vítima não era usuário de drogas, nem envolvido com crimes e não estava sendo ameaçada, ainda segundo a apuração da equipe de policiais civis. A Polícia segue investigando o caso.