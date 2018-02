Lyoto Machida vence Eryk Anders no UFC Belém em decisão polêmica

Peso-médio americano estava invicto nas dez lutas que havia feito como profissional

Lyoto Machida vence Anders no UFC Belém em decisão polêmica

Lyoto Machida venceu o americano Eryk Anders por decisão dividida dos juízes (48-47, 47-48 e 49-46) no UFC Belem na madrugada deste domingo (4), no Pará.

"Isso aqui não tem preço. Usei muitos chutes e muita movimentação. O Eryk é muito duro e um grande atleta e fico muito feliz com a vitória. Michael Bisping, vou atrás de você! - dise Lyoto Machida após a luta. Eryk Anders ficou irritado e inconformado com o resultado.

A um minuto do fim da luta, a torcida se divida entre vaias e gritos de apoio. Lyoto chegou a ser derrubado a 20s do fim da luta, no quinto round, mas conseguiu se levantar e trocar socos com Anders até o fim do combate.