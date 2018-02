A iniciativa visa valorizar e estimular a produção e o trabalho da mulher poeta baiana

Mabel Veloso é a homenageada na 38ª edição do Exploesia que será realizada na próxima quinta-feira (22), no Restaurante na Praça(em cima do Cine Itaú Galuber Rocha), às 18:30h. A iniciativa - do coletivo de mulheres que praticam a arte poesia autoral - tem como objetivo valorizar e estimular a produção das poetas baianas e apresentará um recital poético musical da obra de Mabel.