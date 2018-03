Macaco de Latino morre atropelado: 'Ele está inconsolável'

Agente diz que cantor está arrasado com a perda do animal

O macaco de estimação do cantor Latino, Twelves, morreu nesta terça-feira (20). Segundo o Extra, o animal foi atropelado por um veículo no início da tarde dentro do condomínio do cantor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. "O macaco morreu atropelado após fugir de casa. Latino está inconsolável, arrasado, chorando muito e não fala com ninguém", diz o agente do cantor, Francimar Vaz.

A noiva de Latino, Jéssica, lamentou a morte do animal. "Estava tomando café de manhã feliz conosco, dormiu conosco. Estou tentando manter a calma, mas a gente está perdido aqui. Latino e eu viemos para o Rio para gravar um clipe dele. Agora, nem sei mais o que vai acontecer. Estamos desnorteados", afirmou.

Twelves tinha cinco anos e era tratado como um filho pelo cantor. O animal já tinha fugido anteriormente, em julho do ano passado, mas acabou sendo encontrado e resgatado bem no próprio condomínio.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor era muito próximo do animal, tanto que, em janeiro, deu mais uma demonstração de amor por Twelves: fez uma tatuagem no braço homenageando o bicho para comemorar o aniversário de cinco anos do animal. "Que venham as críticas... Só quem tem amor aos animais para saber os meus sentimentos", escreveu o cantor no Instagram.

Uma publicação compartilhada por LATINO ???? (@latino) em 3 de Jan, 2018 às 2:54 PST

Latino e Twelves

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Na boa, ele sabe exatamente quando estou triste, é extremamente carinhoso, zero de interesse, tem feito toda a diferença da minha vida. Meu filho, um dos meus filhos, representado aqui, através do amor e carinho que eu tenho pelos animais. Além de ser muito fofo", disse o cantor no vídeo postado.

O animal, inclusive, tinha algumas regalias - que deixam várias pessoas morrendo de inveja. Ao acordar, por exemplo, a cozinheira do músico preparava um mingau com bananas para o macaquinho e, às vezes, o cardápio vinha acompanhado de pudim. Twelves também possuia uma babá particular que cuidava de suas roupinhas, da sua cama box de casal e de seus brinquedos.

No ano passado, Latino publicou um vídeo aos prantos após o seu bichinho ter fugido. Desesperado, o cantor recorreu a internet como último recurso, e deu certo. Twelves foi encontrado e retornou à residência do cantor.

“Achamosssss !!! Muito obrigado Brasil pelas orações !!! Tive fé que Deus não iria nos deixar na mão. Depois de passar por um riacho, por matas e entrando em mais de 30 condomínios pelos complexos da Barra da Tijuca, conseguimos finalmente acha-lo, detalhe, bem distante da minha casa, numa residência humilde proximo ao lago do aeroporto de Jacarepaguá. Quero agradecer imensamente aos anjos de Deus Cesar Augusto e José da radio (voluntários da limpeza das Lagoas) por terem conseguido capturar e prender meu filho numa jaula improvisada. Quero agradecer todos aqui das redes sociais que absorveram a minha dor e proliferaram a notícia, fazendo com que o amigo dos senhores acima fizesse contato com a gente, quando ainda estávamos numa mata. Foi emocionante ! Minha vontade era de esmagar o Twelves de raiva, mas a felicidade de ter o encontrado falou mais alto. Olha a carinha dele de desorientado. Vai ficar de castigo !”, escreveu o cantor na época.