Machismo e assédio às mulheres são temas do Podcast #34

Jornalistas do CORREIO e da TV Bahia discutem a campanha #DeixaElaTrabalhar e contam suas experiências

Um beijo forçado de um torcedor vascaíno na repórter Bruna Dealtry, do Esporte Interativo, gerou uma ampla discussão sobre o machismo e o assédio a mulheres jornalistas em suas rotinas de trabalho. Por consequência, profissionais de todo o país criaram a campanha #DeixaElaTrabalhar, para mostrar a indignação com fatos semelhantes e abrir os olhos de todos sobre os problemas que elas passam na profissão. O Bate-Pronto Podcast, em sua edição 34, traz essa discussão para o âmbito baiano, com a participação de Daniela Leone e Fernanda Varela, repórteres do CORREIO, e de Mariana Aragão, apresentadora do Globo Esporte e repórter da TV Bahia. O trio relata as experiências vividas por cada uma, além de reforçar o combate ao machismo e ao assédio na profissão. Confira:

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 34



Relatos da infância: início aos 07:30

Machismo no jornalismo esportivo: início aos 17:05

Padrões estéticos: início aos 41:26

Bibelôs e rivalidades dispensáveis: início aos 47:40

Relação com o futebol: início aos 55:47

Trilha desta edição: Eddie - Futebol e Mulher



