Maconha poderá ser utilizada para alívio de cólicas menstruais

Um supositório que usa a erva como matéria-prima deve começar a ser comercializado nos Estados Unidos

Livre de cólicas menstruais em 20 minutos? É isso que promete um supositório vaginal de maconha, que deve ser legalizado em breve nos Estados Unidos. Os legisladores do estado já legalizaram o uso medicinal da erva e estão preparados para tratar também a dismenorreia (cólica) com a cannabis. Atualmente, a lista inclui câncer, esclerose múltipla e HIV.



Já existe uma empresa nos Estados Unidos que fabrica supositórios feitos à base de THC - principal composto psicoativo da maconha. De acordo com os pesquisadores, a fórmula contém substâncias que relaxam a musculatura da região pélvica e aliviam a dor que, segundo os fabricantes, some em 20 minutos. Porém, os ginecologistas alertam que não há pesquisas que atestam a eficiência da erva no alívio de cólicas menstruais.

Por enquanto, o produto só é comercializado na Califórnia e no Colorado.